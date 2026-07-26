Ronaldo yêu cầu 'quyền lực tuyệt đối' tại Al Nassr

Cristiano Ronaldo muốn kiểm soát chuyển nhượng tại Al Nassr và đang trực tiếp thuyết phục Bruno Fernandes rời Manchester United gia nhập câu lạc bộ.

Cristiano Ronaldo muốn kiểm soát chuyển nhượng tại Al Nassr.

Theo Dioguinho, mục tiêu chiến lược của siêu sao người Bồ Đào Nha là đưa về một ngôi sao đẳng cấp từ Premier League để gia tăng sức mạnh cạnh tranh cho đội hình ở mùa giải tới. CR7 muốn bộ phận quản lý thể thao của câu lạc bộ được hoạt động tự chủ và độc lập hoàn toàn, không có sự can thiệp từ bộ máy hành chính bên ngoài.

Anh kiên quyết bảo vệ quyền ra quyết định của Giám đốc Thể thao Simao và Giám đốc Điều hành Semedo. Quyền tự chủ này được xem là yếu tố then chốt để Al Nassr lựa chọn nhân sự phù hợp, hướng tới các danh hiệu quốc nội lẫn châu lục.

Trong kế hoạch của câu lạc bộ, Fernandes là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Ban lãnh đạo Al Nassr hiện chuẩn bị sẵn đề án tài chính để tiến hành các cuộc đàm phán chính thức với tiền vệ thuộc biên chế Manchester United.

Ronaldo được cho là đang trực tiếp thuyết phục người đồng hương, tận dụng sự bế tắc trong quá trình gia hạn hợp đồng của ngôi sao mang áo số 8 tại sân Old Trafford để lôi kéo anh sang Saudi Pro League.

Nếu thương vụ thành công, sự kết hợp giữa Ronaldo và Fernandes được kỳ vọng sẽ nâng cấp đáng kể chất lượng lối chơi và khả năng tấn công của Al Nassr.

Động thái trên nằm trong chiến lược tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tổ chức hơn cho ban huấn luyện, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong vai trò định hình tương lai câu lạc bộ.

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