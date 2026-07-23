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Thể thao

Thêm một tuyển thủ Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr?

  • Thứ năm, 23/7/2026 05:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau Cristiano Ronaldo và Joao Felix, Al Nassr đang tiến gần đến việc chiêu mộ thêm một tuyển thủ Bồ Đào Nha là tiền vệ Samu Costa.

Costa góp mặt cùng Ronaldo ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Al Nassr tiếp tục hướng đến việc xây dựng “đế chế Bồ Đào Nha” tại Saudi Arabia khi đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Samu Costa, tiền vệ góp mặt cùng "Selecao châu Âu" tại World Cup 2026. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Samu Costa đã đạt thỏa thuận cá nhân với Al Nassr. Thương vụ hiện chỉ còn chờ đội bóng Saudi Arabia và Mallorca thống nhất mức phí chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất, cầu thủ 25 tuổi sẽ trở thành đồng đội của Cristiano Ronaldo và Joao Felix, những gương mặt quen thuộc trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Samu Costa được xem là phương án thay thế Marcelo Brozovic, người đã chia tay Al Nassr sau ba mùa giải gắn bó. Đội bóng Saudi Arabia đánh giá cao khả năng tranh chấp, điều tiết nhịp độ và lối chơi giàu năng lượng của tiền vệ sinh năm 2000. Trước khi khoác áo Mallorca, Samu Costa trưởng thành từ Almeria. Anh gia nhập đội bóng La Liga vào năm 2023 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Mùa giải 2025/26, tiền vệ này ra sân 33 trận, ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo.

Samu Costa được HLV Roberto Martinez triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Dù chỉ thi đấu 20 phút trong trận gặp Colombia, việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giúp giá trị của anh tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, quyết định lựa chọn Samu Costa trong danh sách dự World Cup từng gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng HLV Martinez đã bỏ qua Mateus Fernandes, tiền vệ có phong độ cao trong màu áo West Ham, để trao cơ hội cho cầu thủ của Mallorca.

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Đào Trần

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