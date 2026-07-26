PSG lên kế hoạch mua tuyển thủ Nhật Bản

Tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026, thủ thành Zion Suzuki được PSG nhắm đến nhằm thay thế Lucas Chevalier để giải quyết dứt điểm vấn đề ở khung gỗ.

Theo La Gazzetta dello Sport , nhà đương kim vô địch Champions League đánh giá cao tiềm năng của thủ thành người Nhật Bản sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại World Cup 2026.

Thủ môn 23 tuổi hiện được định giá từ 30 triệu đến 35 triệu euro. Danh tiếng của Suzuki hiện tăng vọt trên thị trường quốc tế, thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn như Juventus, Aston Villa và Leeds United. Tuy nhiên, anh sẵn sàng gia nhập sân Parc des Princes để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Động thái theo đuổi Suzuki của PSG đặt dấu hỏi lớn lên tương lai của Chevalier. Thủ thành 24 tuổi gia nhập câu lạc bộ từ Lille với mức phí 50 triệu euro vào hè 2025 nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Anh trải qua mùa giải đầu tiên đầy thất vọng. Những sai lầm nghiêm trọng khiến Chevalier mất suất bắt chính vào tay Matvey Safonov và bị loại khỏi đội tuyển Pháp dự World Cup 2026. Thực tế, ngôi sao sinh năm 2001 không ra sân trận nào cho PSG kể từ ngày 23/1.

Bất chấp việc Chevalier bày tỏ mong muốn ở lại để chiến đấu giành vị trí số một, ban lãnh đạo PSG vẫn tích cực tìm kiếm các phương án thay thế để đảm bảo tính ổn định. Sự xuất hiện tiềm năng của Suzuki được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng mới nơi khung gỗ đại diện Ligue 1.

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