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Thể thao World Cup 2026

Thủ môn Nhật Bản đắt hàng sau World Cup 2026

  • Thứ năm, 9/7/2026 04:47 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Màn trình diễn ấn tượng của Suzuki Zion tại World Cup 2026 giúp thủ thành tuyển Nhật Bản trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt CLB lớn châu Âu.

Zion Suzuki chơi nổi bật ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 khép lại nhưng tên tuổi của Zion Suzuki tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi thi đấu ấn tượng trong màu áo tuyển Nhật Bản, thủ môn 23 tuổi đang trở thành cái tên được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu săn đón.

Theo truyền thông Anh, Leeds United đã gửi tín hiệu muốn chiêu mộ Suzuki và sẵn sàng trả gần 30 triệu euro cho Parma. Tuy nhiên, đội bóng Premier League được cho là đã bị thủ thành người Nhật từ chối.

Trong khi đó, Aston Villa nổi lên là bến đỗ tiềm năng. Đội chủ sân Villa Park đang chuẩn bị cho khả năng chia tay Emiliano Martinez và xem Suzuki là một trong những ứng viên sáng giá để thay thế.

Juventus cũng theo dõi sát tình hình, khi đội bóng thành Turin cân nhắc cả Martinez lẫn thủ môn của Parma cho kế hoạch tăng cường lực lượng.

Sức hút của Suzuki đến từ những màn trình diễn thuyết phục tại World Cup 2026. Theo thống kê của FotMob, anh được chấm 7,2 điểm, cao nhất trong đội hình Nhật Bản ở trận gặp Brazil ở vòng 1/16.

Sau bốn lần ra sân, thủ môn sinh năm 2002 thực hiện 23 pha cứu thua và chỉ để lọt lưới 5 bàn. Trước các đối thủ sở hữu hàng công chất lượng như Brazil, Hà Lan và Thụy Điển, những con số đó đủ để khẳng định tài năng của người gác đền đang khoác áo Parma.

Việc Leeds không thể thuyết phục Suzuki cho thấy thủ môn người Nhật không vội đưa ra quyết định về tương lai. Trong bối cảnh Aston Villa và Juventus đều dành sự quan tâm nghiêm túc, bến đỗ tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là một CLB có tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu châu Âu.

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Đào Trần

Nhật Bản Zion Suzuki Parma World Cup 2026 Leeds United Aston Villa Juventus

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