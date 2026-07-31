Vozinha lỡ hẹn lần thứ ba với đội bóng mới

Thủ môn Vozinha tiếp tục hoãn chuyến sang Chile lần thứ ba, khiến thương vụ gia nhập Colo Colo bất ngờ rơi vào trạng thái đầy nghi ngờ.

Vozinha vẫn chưa đến Chile để hoàn tất thủ tục. gia nhập đội bóng mới. Ảnh: Reuters.

Chỉ một tuần sau khi được Colo Colo công bố là tân binh, thủ môn Vozinha vẫn chưa có mặt tại Santiago (Chile) như kế hoạch. Theo Globo, người gác đền của tuyển Cape Verde đã ba lần dời lịch bay sang Chile, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng hoàn tất thương vụ.

Ban đầu, Vozinha dự kiến đến Santiago vào thứ Ba. Lịch trình sau đó được chuyển sang thứ Tư rồi tiếp tục dời sang thứ Năm, nhưng anh vẫn không xuất hiện. Sự chậm trễ liên tiếp khiến truyền thông Chile đặt câu hỏi về tình trạng thực sự của bản hợp đồng.

CEO của CLB Colo Colo Jaime Pizarro khẳng định việc hoãn chuyến đi chỉ liên quan đến vấn đề cá nhân. Theo ông, Vozinha đã trở về Cape Verde rồi sang Lisbon (Bồ Đào Nha) để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi nhập cảnh Chile.

“Cậu ấy xin thêm thời gian để giải quyết một số việc cá nhân và CLB đã chấp thuận. Hiện chỉ còn một vài thủ tục cuối cùng, chúng tôi hy vọng sẽ sớm có diễn biến mới”, Pizarro nói với báo La Tercera.

Dù vậy, Colo Colo cũng thừa nhận không thể chờ đợi quá lâu. Đội bóng chưa đặt ra hạn chót cụ thể, nhưng lãnh đạo CLB cho biết sẽ theo dõi sát tình hình trong những giờ tới.

Điều khiến người hâm mộ thêm nghi ngờ là Vozinha hoàn toàn không nhắc đến Colo Colo trên mạng xã hội kể từ khi thương vụ được công bố. Trong những bài đăng gần đây, thủ môn này chỉ chia sẻ hình ảnh ký tặng bóng và áo đấu cho người hâm mộ trong kỳ nghỉ tại Cape Verde.

Vozinha là một trong những phát hiện đáng chú ý của World Cup 2026. Phong độ ấn tượng trong màu áo tuyển Cape Verde giúp anh nhận được nhiều lời đề nghị từ các nền bóng đá khác trước khi lựa chọn Colo Colo, vì vậy sự chậm trễ bất thường này đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Chile.

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