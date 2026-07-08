Báo Đức hé lộ góc khuất của Goretzka tại World Cup

Vai trò mờ nhạt của tiền vệ Leon Goretzka tại tuyển Đức ở World Cup 2026 tiếp tục bị đem ra bàn tán.

Goretzka (8) thành tâm điểm tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Hành trình của tuyển Đức tại World Cup 2026 khép lại đầy thất vọng sau thất bại trước Paraguay ở vòng 32 đội. Trong đó, Goretzka là một trong những cầu thủ hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề nhất.

Theo Bild, việc HLV Julian Nagelsmann triệu tập Goretzka tham dự World Cup 2026 ngay từ đầu gây nhiều tranh cãi. Tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich vừa trải qua một mùa giải không đạt phong độ cao và thường xuyên phải ngồi dự bị.

Trong màu áo tuyển Đức, Goretzka gần như không có nhiều cơ hội thể hiện. Anh chỉ ra sân tổng cộng 96 phút sau 4 trận đấu tại World Cup 2026 và không một lần được xếp đá chính. HLV Nagelsmann ưu tiên sử dụng Aleksandar Pavlovic và Felix Nmecha ở khu trung tuyến, trong khi Nadiem Amiri cùng Pascal Gross cũng được đánh giá cao hơn trong thứ tự lựa chọn.

Goretzka không được tin dùng tại tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Bild cũng cho biết việc liên tục bị gạt khỏi đội hình xuất phát khiến Goretzka thất vọng. Tiền vệ này được cho là dần tách biệt khỏi phần còn lại của đội tuyển trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại World Cup. Một số nguồn tin nội bộ mô tả anh là "người cô độc", đồng thời cho rằng thái độ của Goretzka đã ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí trong phòng thay đồ.

Báo chí Đức cũng xác nhận rằng Goretzka đã từ chối thực hiện một lượt sút trong loạt luân lưu với Paraguay. Thông tin này càng khiến anh trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận sau khi đội tuyển bị loại.

Những tiết lộ mới càng cho thấy thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2026 không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn trên sân cỏ mà còn phản ánh những bất ổn trong cách quản lý nhân sự và bầu không khí bên trong đội tuyển.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.