Trận đấu tẻ nhạt nhất vòng knock-out World Cup 2026?

Không bàn thắng, thiếu cơ hội nguy hiểm và chỉ được phân định trên loạt luân lưu, cuộc đối đầu giữa Colombia và Thụy Sĩ được coi là trận đấu kém hấp dẫn ở giải đấu năm nay.

Colombia và Thụy Sĩ tạo ra thế trận cực kỳ chặt chẽ.

Sáng 7/8, Thụy Sĩ giành vé vào tứ kết World Cup khi đánh bại Colombia trên loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, thay vì được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn, cuộc đối đầu này lại bị nhiều người hâm mộ đánh giá là trận đấu kém hấp dẫn bậc nhất World Cup 2026.

Suốt 90 phút, hai đội không tạo ra nổi một cơ hội rõ ràng. Theo SofaScore, đây là trận duy nhất ở vòng 16 đội mà cả Colombia lẫn Thụy Sĩ đều không có "cơ hội ngon ăn", lép vế hoàn toàn so với các cặp đấu khác. Ngay cả trận ít cơ hội giữa Paraguay và Pháp cũng xuất hiện 2 tình huống rõ rệt, còn Brazil - Na Uy hay Argentina - Ai Cập tạo ra tới 8 cơ hội.

Nguyên nhân đến từ sự tương đồng trong lối chơi. Thụy Sĩ phụ thuộc nhiều vào khả năng điều tiết của Granit Xhaka, trong khi Colombia đặt toàn bộ hệ thống tấn công vào James Rodriguez. Cả hai đều triển khai bóng theo những miếng đánh quen thuộc, khiến đối phương dễ dàng bắt bài.

Đội bóng châu Âu chủ yếu khai thác hành lang trái, còn Colombia tập trung xuyên phá trung lộ. Chính vì hiểu quá rõ cách vận hành của đối thủ, hai đội đều ưu tiên những phương án khóa chặt điểm mạnh của nhau thay vì mạo hiểm dâng cao.

Thế trận giằng co chỉ thật sự thay đổi ở hiệp phụ. Colombia tung ra 8 cú dứt điểm trong 30 phút, nhiều hơn cả 90 phút trước đó. Đội bóng Nam Mỹ cũng tạo ra cơ hội ngon ăn nhất khi bóng tìm đến cột dọc khung thành Thụy Sĩ, nhưng vẫn thiếu một pha xử lý quyết định để chuyển hóa thành bàn thắng.

Hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Colombia sút hỏng 2 lượt, trong khi Thụy Sĩ chỉ một lần thất bại, qua đó giành vé vào tứ kết.

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