Thụy Sĩ đi vào lịch sử World Cup

Sáng 8/7, Thụy Sĩ đánh bại tuyển Colombia để lần đầu góp mặt ở tứ kết một kỳ World Cup sau 72 năm.

Thụy Sĩ lần đầu vào tứ kết World Cup không phải với tư cách chủ nhà. Ảnh: Reuters.

Thụy Sĩ vượt qua Colombia với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu, sau 120 phút hòa 0-0 căng thẳng ở vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân BC Place. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển này góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất một kỳ World Cup không được tổ chức trên sân nhà.

Lần gần nhất Thụy Sĩ vào tới tứ kết World Cup là ở giải đấu năm 1954. Đó là khi họ đóng vai trò nước chủ nhà. Khi ấy, Thụy Sĩ nhận thất bại với tỷ số 5-7 trước tuyển Áo. Tại kỳ World Cup năm nay, thử thách dành cho Thụy Sĩ ở tứ kết là đương kim vô địch Argentina.

Sau 72 năm liên tiếp lỡ hẹn với vòng 8 đội mạnh nhất, "La Nati" cuối cùng cũng phá dớp bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh trước Colombia. Thủ thành Gregor Kobel liên tục có những pha cứu thua quan trọng để giúp Thụy Sĩ tránh thất bại trong 120 phút căng thẳng.

Bước vào loạt sút luân lưu cân não, kịch tính liên tiếp xảy ra. Davinson Sanchez thực hiện hỏng quả đá đầu tiên của Colombia khi đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, Manuel Akanji cũng không tận dụng được lợi thế khi sút vọt xà, đưa hai đội trở lại thế cân bằng.

Đúng vào thời điểm quyết định, Kobel một lần nữa trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút của Cucho Hernandez. Ruben Vargas sau đó lạnh lùng đánh bại Camilo Vargas ở lượt đá quyết định, ấn định chiến thắng 4-3 cho Thụy Sĩ.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.