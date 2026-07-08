Châu Âu chắc chắn có hai đại diện ở bán kết World Cup

Vòng knock-out World Cup 2026 đang diễn ra đầy kịch tính khi những ứng viên hàng đầu dần khẳng định sức mạnh.

Pháp, Argentina toàn thắng từ đầu giải, trong khi Tây Ban Nha chưa thủng lưới bàn nào.

Sau khi vòng 16 đội World Cup 2026 khép lại vào sáng 8/7, Pháp và Argentina là hai đội tuyển vẫn duy trì thành tích toàn thắng từ đầu giải. Trong khi đó, bóng đá châu Âu chắc chắn có ít nhất hai đại diện góp mặt ở bán kết. Sau khi Na Uy loại Brazil còn Anh vượt qua Mexico, hai đội sẽ chạm trán nhau ở tứ kết. Điều đó đồng nghĩa châu Âu chắc chắn có một suất tại bán kết từ cặp đấu này.

Ở các trận tứ kết của nhánh đấu còn lại, Pháp sẽ đối đầu Morocco, còn Tây Ban Nha chạm trán Bỉ. Cách phân nhánh này đảm bảo cho châu Âu có thêm ít nhất một đại diện góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất giải.

Kết quả phân nhánh xác định châu Âu chắc chắn có hai đại diện góp mặt ở bán kết World Cup năm nay.

Về phong độ, Pháp tiếp tục cho thấy hình ảnh của ứng viên vô địch thực thụ. Thầy trò HLV Didier Deschamps vượt qua mọi đối thủ với lối chơi áp đảo, kiểm soát thế trận và chưa phải trải qua bất kỳ màn ngược dòng hay hiệp phụ nào. "Les Bleus" giành chiến thắng trong 90 phút ở cả vòng bảng lẫn knock-out, thể hiện sự ổn định đáng nể trên cả phương diện tấn công lẫn phòng ngự.

Argentina cũng giữ thành tích toàn thắng, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương khó khăn hơn nhiều. Sau khi vất vả mới vượt qua Cape Verde ở vòng 32 đội, Argentina tiếp tục trải qua trận cầu nghẹt thở trước Ai Cập. Bị dẫn 0-2 đến phút 79, Argentina tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Một điểm nhấn khác là Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất giải đấu. Sau 5 trận, đội bóng xứ bò tót chưa để thủng lưới lần nào, trở thành đội tuyển duy nhất giữ sạch lưới từ đầu World Cup 2026.

Khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều đang cho thấy những dấu ấn riêng. Nếu Pháp thắng bằng sự áp đảo, Argentina chinh phục người hâm mộ bằng bản lĩnh ngược dòng, còn Tây Ban Nha lại ghi điểm nhờ hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo. Đây cũng là 3 ứng viên nổi bật nhất cho chức vô địch giải năm nay.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.