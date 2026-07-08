Hỗn loạn, rồi Messi xuất hiện

Argentina một lần nữa thoát hiểm ở World Cup 2026, chứng minh rằng càng bị đẩy vào hỗn loạn, họ càng biết cách tạo nên những khoảnh khắc phi thường.

Messi toả sáng giúp Argentina vào tứ kết World Cup 2026.

Argentina vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-2 trước Ai Cập rạng sáng 8/7, nhưng sau màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi là một thực tế đáng suy ngẫm: nhà đương kim vô địch dường như chỉ chơi thứ bóng đá hay nhất khi đứng trước nguy cơ bị loại.

Trong hỗn loạn lại tìm thấy ánh sáng

Có một nghịch lý theo Argentina suốt nhiều năm qua. Đội bóng này sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, một HLV đưa họ lên ngôi vô địch thế giới và một tập thể dày dạn kinh nghiệm. Song, thay vì biến những trận đấu lớn thành màn trình diễn áp đảo, Argentina lại liên tục chọn cách khiến người hâm mộ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trước khi giành chiến thắng.

Trước Ai Cập, kịch bản ấy lặp lại thêm một lần nữa. Argentina kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng lại là đội rơi vào thế rượt đuổi. Messi đá hỏng phạt đền, các đồng đội của Leo cũng phung phí cơ hội và có thời điểm bị dẫn hai bàn trong hiệp hai. Khi đồng hồ trôi dần về những phút cuối, viễn cảnh nhà đương kim vô địch dừng bước ở vòng 16 đội hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Rồi Messi xuất hiện.

Một đường kiến tạo. Một bàn thắng. Một dấu ấn trong pha phản công dẫn đến bàn quyết định của Enzo Fernandez. Chỉ trong ít phút, số 10 một lần nữa biến thất vọng thành hạnh phúc, biến một buổi tối tưởng như thảm họa thành một chương mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Argentina trải qua những giây phút thót tim trước Ai Cập.

Sau trận đấu, nhiều người sẽ nói: "Messi lại cứu Argentina". Điều đó không sai. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.

Bởi nếu nhìn lại hành trình của Argentina trong những năm gần đây, người ta sẽ nhận ra một quy luật thú vị. Những khoảnh khắc được nhớ lâu nhất của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia gần như đều xuất hiện khi Argentina đứng sát mép vực.

Đó là những trận đấu mà chỉ một sai lầm nữa thôi, mọi thứ sẽ khép lại. Đó là những thời điểm mà áp lực đè nặng lên cả đội tuyển, lên ban huấn luyện và đặc biệt là lên đôi vai của người đội trưởng. Chính nghịch cảnh ấy đã biến Messi từ một ngôi sao xuất sắc thành nhân vật trung tâm của lịch sử.

World Cup 2022 là minh chứng rõ ràng. Argentina để Hà Lan kéo vào loạt luân lưu sau khi dẫn trước hai bàn. Trận chung kết với Pháp cũng trôi qua theo kịch bản không ai dám tưởng tượng, khi lợi thế liên tục bị xóa bỏ trước khi Messi cùng các đồng đội đăng quang sau loạt sút cân não.

Đến World Cup 2026, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Argentina phải chật vật vượt qua Cape Verde. Trước Ai Cập, họ lại đi từ bế tắc đến tuyệt vọng, rồi từ tuyệt vọng đến bùng nổ. Mỗi lần như vậy, Messi đều trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Khi siêu sao người Argentina ghi bàn, vinh quang ấy dành cho một thiên tài. Nhưng cũng là lời nhắc nhở dành cho cả tập thể. Một đội bóng không thể mãi đặt số phận của mình vào vài phút cuối trận. Càng tiến sâu ở World Cup, cơ hội sửa sai càng ít đi. Những đối thủ mạnh sẽ không dễ dàng để Argentina có thêm một lần trở về từ bờ vực. Đó mới là điều HLV Lionel Scaloni phải quan tâm.

Bản lĩnh của Argentina

Chiến thắng trước Ai Cập cho thấy Argentina vẫn còn bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ không hoảng loạn khi bị dẫn trước, không buông xuôi sau quả phạt đền hỏng của Messi và vẫn đủ kiên nhẫn để chờ thời cơ.

Dù vậy, bản lĩnh không thể trở thành chiến thuật. Không HLV nào muốn đội bóng của mình liên tục phải ngược dòng. Không đội bóng vô địch nào muốn mỗi trận đấu đều trở thành một cuộc giải cứu.

Messi vẫn quá quan trọng với Argentina.

Scaloni chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết. Bởi trong hơn một giờ đồng hồ, Argentina gần như không tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự lùi sâu của Ai Cập. Chỉ sau khi điều chỉnh vị trí hoạt động của Messi sang cánh phải và tăng tốc độ luân chuyển bóng, họ mới dần tạo được sức ép đủ lớn để xoay chuyển cục diện. Tín hiệu ấy rất tích cực, nhưng cũng cho thấy Argentina vẫn còn nhiều việc phải làm.

Đội bóng này vẫn phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tạo đột biến của Messi. Khi số 10 bị khóa chặt hoặc phải lùi quá sâu nhận bóng, cả hệ thống tấn công lập tức mất đi sự sắc bén. Những cầu thủ còn lại chưa đủ ổn định để chia sẻ trách nhiệm, khiến mọi ánh mắt lại hướng về người đội trưởng mỗi khi trận đấu rơi vào bế tắc.

Messi vẫn đáp lại kỳ vọng. Anh gần như luôn làm được. Nhưng bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao mà một cá nhân có thể chiến thắng mãi mãi.

Argentina có thể tiếp tục đi sâu ở World Cup 2026. Họ đủ chất lượng, đủ kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, nếu muốn bảo vệ chức vô địch, họ cần tìm lại hình ảnh của một tập thể biết kiểm soát trận đấu, thay vì chỉ bùng nổ khi mọi thứ đã ở sát giới hạn.

Có lẽ vì thế, sau trận thắng Ai Cập, điều đáng nhớ nhất không chỉ là thêm một màn trình diễn xuất sắc của Messi. Đây sẽ là lời cảnh báo rằng nhà đương kim vô địch đang quá quen với việc tự biến mình thành nhân vật chính của những cuộc đào thoát.

Những câu chuyện ấy luôn rất đẹp, rất giàu cảm xúc và khiến Messi tiếp tục được tôn vinh như một huyền thoại. Nhưng nếu Argentina còn muốn nâng cao chiếc cúp vàng thêm một lần nữa, họ sẽ phải học cách chiến thắng trước khi nghịch cảnh buộc Messi phải viết thêm một phép màu.