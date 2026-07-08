Scaloni thay đổi một chi tiết, Messi thay đổi cả trận đấu

Điều chỉnh đưa Messi từ trung lộ sang cánh phải trở thành bước ngoặt chiến thuật, giúp Argentina phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu của Ai Cập.

Messi không chơi hay nhất trong suốt 90 phút, nhưng anh vẫn biết cách xuất hiện ở thời khắc quyết định để kéo Argentina trở lại cuộc đua.

Argentina lội ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nhưng phía sau màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi là một quyết định chiến thuật đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

Khi Messi rời trung lộ, trận đấu mới thực sự bắt đầu

Trong hơn một giờ thi đấu, Argentina cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng lại chơi bế tắc. Nhà đương kim vô địch gần như chỉ tìm cách xuyên phá trung lộ, đúng vào khu vực Ai Cập chuẩn bị kỹ nhất.

Messi liên tục lùi sâu nhận bóng nhưng xung quanh anh không có đủ khoảng trống để tạo ra khác biệt, còn Julian Alvarez cũng thường xuyên rơi vào tình trạng bị cô lập trước hàng phòng ngự đối phương.

Ai Cập thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận so với những trận đấu trước đó. Đội bóng châu Phi vốn nổi tiếng với lối chơi pressing cường độ cao, nhưng trước Argentina, họ chủ động lùi sâu, thu hẹp cự ly đội hình và gần như từ bỏ ý định tranh chấp bóng ở phần sân đối phương. Hệ thống phòng ngự nhiều lớp khiến Argentina kiểm soát thế trận nhưng không thể biến ưu thế đó thành những cơ hội thực sự rõ ràng.

Ngay cả khi Messi đá hỏng quả phạt đền, vấn đề của Argentina vẫn không nằm ở một khoảnh khắc cá nhân. Điều đáng lo hơn là đội bóng của Lionel Scaloni thiếu phương án tiếp cận khung thành khi trung lộ bị khóa chặt. Họ thiếu tốc độ ở hai biên, thiếu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ các pha rê bóng và gần như không buộc hàng thủ Ai Cập phải thay đổi cách phòng ngự.

Điều chỉnh đưa Messi từ trung lộ sang cánh phải trở thành bước ngoặt chiến thuật, giúp Argentina phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu của Ai Cập.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi Scaloni điều chỉnh vị trí của Messi. Thay vì tiếp tục hoạt động ở trung lộ, đội trưởng Argentina được kéo lệch sang cánh phải để nhận bóng nhiều hơn trong trạng thái đối mặt trực tiếp với hậu vệ biên. Quyết định ấy mở rộng mặt trận tấn công của Argentina, kéo giãn hệ thống phòng ngự vốn đang co cụm của Ai Cập và tạo thêm khoảng trống cho các cầu thủ băng vào vòng cấm.

Đó là thay đổi không ồn ào, nhưng mang ý nghĩa quyết định. Messi bắt đầu có nhiều khoảng trống để tung ra những đường chuyền nguy hiểm, còn Ai Cập không thể tiếp tục duy trì sự tập trung tuyệt đối ở khu vực trung lộ. Màn ngược dòng của Argentina bắt đầu từ thời điểm ấy, chứ không phải từ bàn thắng đầu tiên.

Chiến thắng không thể che lấp những vấn đề của Argentina

Việc giành quyền vào tứ kết không đồng nghĩa Argentina đã tìm lại hình ảnh của nhà vô địch thế giới. Thực tế, đây là trận đấu cho thấy đội bóng của Scaloni vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng tạo khác biệt của Messi. Khi số 10 bị phong tỏa hoặc không có khoảng trống, hệ thống tấn công của Argentina lập tức trở nên thiếu ý tưởng và dễ rơi vào bế tắc.

So với hành trình vô địch World Cup 2022, Argentina không còn duy trì được sự cân bằng giữa các tuyến. Hàng tiền vệ kiểm soát bóng nhưng chưa tạo đủ áp lực lên đối phương, còn những pha triển khai ở hai cánh thiếu tốc độ và tính đột biến. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Rodrigo De Paul hay Leandro Paredes chưa mang lại tầm ảnh hưởng đủ lớn, trong khi các phương án dự bị cũng chưa tạo ra khác biệt ngay khi được trao cơ hội.

Enzo Fernández ghi bàn quyết định, nhưng màn ngược dòng của Argentina bắt đầu từ sự điều chỉnh chiến thuật của Scaloni và khả năng tạo ảnh hưởng của Messi ở cánh phải.

Điều tích cực là Scaloni không bảo thủ. Ông chấp nhận thay đổi ngay trong trận đấu thay vì tiếp tục chờ đợi hệ thống cũ phát huy hiệu quả. Chính sự điều chỉnh đó giúp Argentina tìm được lời giải trước hàng phòng ngự lùi sâu của Ai Cập và cũng cho thấy nhà cầm quân 48 tuổi vẫn đủ linh hoạt để ứng biến trong những thời điểm khó khăn nhất.

Dẫu vậy, Argentina không thể tiếp tục đặt mình vào tình thế phải thoát hiểm mới bừng tỉnh. World Cup luôn khắc nghiệt với những đội bóng chỉ chơi tốt sau khi bị dồn đến chân tường. Trước các đối thủ mạnh hơn ở những vòng đấu tiếp theo, khoảng thời gian bế tắc kéo dài hơn một giờ như trước Ai Cập hoàn toàn có thể phải trả giá bằng tấm vé bị loại.

Messi tiếp tục là người định đoạt số phận của Argentina, nhưng chiến thắng này không chỉ kể câu chuyện về một thiên tài. Nó còn cho thấy giá trị của những điều chỉnh chiến thuật đúng thời điểm và nhắc nhở rằng nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch, Argentina sẽ cần nhiều hơn những khoảnh khắc xuất thần của số 10. Họ cần một hệ thống đủ linh hoạt để chiến thắng ngay cả trong những ngày Messi không còn phải một mình kéo cả đội tiến về phía trước.