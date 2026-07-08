Tỏa sáng giúp Argentina hạ Ai Cập, Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại vòng loại trực tiếp của World Cup.

Lionel Messi tiếp tục xô đổ một kỷ lục World Cup.

Kỷ lục được xác lập khi thủ quân Argentina ở mốc 39 tuổi 13 ngày, trong chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Ai Cập tại vòng 16 đội World Cup, diễn ra vào đêm 7/7.

Thành tích này đánh dấu một cột mốc mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khi một cầu thủ ở tuổi 39 vẫn có thể đóng góp trực tiếp vào hai bàn thắng trong cùng một trận đấu tại vòng knock-out. Ngoài ra, anh cũng vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua cạnh tranh Chiếc giày vàng với 8 pha lập công.

Trong bối cảnh đương kim vô địch Argentina bị dẫn trước hai bàn, Messi thêm một lần tỏa sáng để thay đổi cục diện. Anh là người thực hiện đường kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 79, trước khi tự mình ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng ở phút 83.

Màn trình diễn của Messi cũng khẳng định sự bền bỉ của cựu cầu thủ Barcelona tại sân chơi World Cup. Từ thế bị dẫn bàn, nỗ lực của ngôi sao mang áo số 10 và các đồng đội giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò Lionel Scaloni ở vòng tứ kết sẽ là Thụy Sĩ, khi đại diện châu Âu vừa đánh bại Colombia để giành quyền đi tiếp. Màn chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 12/7.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.