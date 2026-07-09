Kịch bản cuối trận World Cup 2026 khiến khán giả không thể rời mắt

World Cup 2026 đang chứng minh sức hấp dẫn đặc biệt khi một nửa số trận đấu tính đến hết vòng 1/8 đều xuất hiện bàn thắng từ phút 80 trở đi.

Argentina hạ Ai Cập nhờ 3 bàn thắng cuối trận. Ảnh: Reuters.

Những phút cuối trận đang trở thành "đặc sản" của World Cup 2026. Thống kê từ trang Itatiaia (Brazil) cho thấy sau 96 trận, giải đấu đã ghi nhận 48 trận có bàn thắng được ghi từ phút 80 trở đi, tương đương đúng 50% số trận đã diễn ra.

Tổng cộng, các đội tuyển ghi 280 bàn tính đến hết vòng 1/8. Trong đó, có 58 pha lập công xuất hiện từ phút 80 trở đi, chiếm khoảng 20% tổng số bàn thắng. Không ít bàn chỉ mang ý nghĩa tô đậm tỷ số, nhưng nhiều pha lập công đã thay đổi hoàn toàn cục diện, tạo nên những màn ngược dòng và giành vé đi tiếp đầy cảm xúc.

Ngay trận khai mạc của chủ nhà Mỹ đã mang đến kịch bản như vậy khi Giovanni Reyna ấn định chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở phút 90+7. Tuy nhiên, sức nóng thực sự chỉ bùng lên khi bước vào vòng knock-out.

Ở vòng 1/16, Brazil vượt qua Nhật Bản nhờ bàn thắng của Gabriel Martinelli ở phút 90+5. Bỉ còn tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục hơn khi ghi liên tiếp hai bàn từ phút 86 để gỡ hòa Senegal trước khi kết liễu đối thủ ở những giây cuối hiệp phụ.

Đến vòng 1/8, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha bằng pha lập công ở phút 90+1, trong khi Argentina tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất giải đấu.

Đội bóng của Lionel Scaloni còn bị Ai Cập dẫn 2-0 đến phút 78, trước khi Cristian Romero cùng Lionel Messi rút ngắn cách biệt và gỡ hòa, rồi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút 90+2 để hoàn tất chiến thắng 3-2.

Những diễn biến nghẹt thở ấy cho thấy World Cup 2026 không chỉ hấp dẫn bởi chất lượng chuyên môn, mà còn bởi khả năng tạo ra những cú xoay chuyển khó lường đến tận tiếng còi mãn cuộc. Khi mọi khoảng cách đều có thể bị san lấp trong ít phút, mỗi trận đấu đều giữ được sự hồi hộp và giá trị giải trí đến giây cuối cùng.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.