4 triệu lượt xem Martinez cản đồng đội chọc tức Salah

Emiliano Martinez nổi tiếng với những màn ăn mừng đầy khiêu khích, nhưng thủ thành của Argentina lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi chủ động ngăn đồng đội chế giễu Mohamed Salah.

Martinez cản đồng đội ăn mừng trước mặt Salah.

Sau khi Enzo Fernandez ghi bàn ở phút 90+3, hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng giúp Argentina thắng 3-2, các cầu thủ áo sọc xanh trắng vỡ òa trong cảm xúc. Trong lúc cả đội lao đến góc sân ăn mừng, trung vệ Cristian Romero chạy cắt mặt Salah để ăn mừng khiêu khích.

Tuy nhiên, Martinez lập tức can thiệp. Thủ thành của Aston Villa nhanh chóng giữ Romero lại và ra hiệu không nên tiếp tục tiến về phía đội trưởng Ai Cập. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi với dòng bình luận: "Đây là video khiến tôi ấn tượng nhất. Romero định ăn mừng trước mặt Salah, nhưng hãy nhìn Martinez - người vốn nổi tiếng vì những màn khiêu khích - lại ngăn đồng đội làm điều đó".

Khoảnh khắc thu hút 4 triệu lượt xem và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng Martinez thể hiện sự tôn trọng đối với Salah trong thời điểm đối thủ vừa trải qua thất bại cay đắng. Một số ý kiến cũng nhận định thủ môn 33 tuổi góp phần giúp Argentina tránh một tình huống có thể thổi bùng căng thẳng trên sân.

Hôm 8/7, chiến thắng trước Ai Cập là một trong những màn ngược dòng ngoạn mục nhất của Argentina tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni bị dẫn 0-2 đến phút 78 nhưng ghi liền 3 bàn chỉ trong hơn 15 phút cuối trận để giành vé vào tứ kết.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.