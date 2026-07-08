FIFA xếp 5 trọng tài Argentina bắt trận đấu của tuyển Pháp

FIFA lần đầu bố trí toàn bộ tổ trọng tài trên sân cùng quốc tịch (Argentina), tạo nên làn sóng tranh cãi trước cuộc đối đầu giữa Pháp và Morocco ở tứ kết vào ngày 10/7.

Tổ trọng tài ngườ Argentina điều khiển trận Pháp gặp Morocco.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), toàn bộ 5 trọng tài điều hành trực tiếp trên sân trong trận đấu tại Boston đều đến từ Argentina. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một trận đấu ở vòng knock-out được điều khiển bởi ê-kíp trọng tài trên sân cùng quốc tịch.

Trọng tài chính là Facundo Tello. Hai trợ lý Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade hỗ trợ ở hai biên, trong khi Dario Herrera đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư và Cristian Navarro là trợ lý dự bị. Danh tính tổ trọng tài VAR vẫn chưa được FIFA công bố.

Trên mạng xã hội, quyết định của FIFA vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều CĐV bày tỏ sự khó hiểu khi toàn bộ tổ trọng tài trên sân đều mang quốc tịch Argentina trong một trận đấu có sự góp mặt của tuyển Pháp.

Một người viết: "World Cup lại bị FIFA dàn xếp" Người khác mỉa mai: "Sao không đưa luôn Messi vào phòng VAR?", trong khi nhiều ý kiến khẳng định FIFA "đang tạo ra quá nhiều nghi ngờ" và cho rằng cách phân công trọng tài "rõ ràng có chủ đích".

Việc trọng tài chính và các trợ lý cùng quốc tịch không phải điều hiếm gặp tại World Cup. Chẳng hạn, trận Anh thắng Mexico 3-2 ở vòng 1/8 được điều hành bởi ba trọng tài người Australia, còn trọng tài thứ tư và trợ lý dự bị đến từ Morocco.

Sáng 7/8, cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 16 đội cũng có ba trọng tài người Pháp làm nhiệm vụ trên sân, cùng hai trọng tài Pháp khác phụ trách phòng VAR. Tuy nhiên, trận Pháp gặp Morocco là lần đầu tiên tổ trọng tài 5 người trên sân đến từ cùng một quốc gia.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.