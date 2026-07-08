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Thể thao World Cup 2026

FIFA xếp 5 trọng tài Argentina bắt trận đấu của tuyển Pháp

  • Thứ tư, 8/7/2026 05:58 (GMT+7)
  • 50 phút trước

FIFA lần đầu bố trí toàn bộ tổ trọng tài trên sân cùng quốc tịch (Argentina), tạo nên làn sóng tranh cãi trước cuộc đối đầu giữa Pháp và Morocco ở tứ kết vào ngày 10/7.

Tổ trọng tài ngườ Argentina điều khiển trận Pháp gặp Morocco.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), toàn bộ 5 trọng tài điều hành trực tiếp trên sân trong trận đấu tại Boston đều đến từ Argentina. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một trận đấu ở vòng knock-out được điều khiển bởi ê-kíp trọng tài trên sân cùng quốc tịch.

Trọng tài chính là Facundo Tello. Hai trợ lý Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade hỗ trợ ở hai biên, trong khi Dario Herrera đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư và Cristian Navarro là trợ lý dự bị. Danh tính tổ trọng tài VAR vẫn chưa được FIFA công bố.

Trên mạng xã hội, quyết định của FIFA vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều CĐV bày tỏ sự khó hiểu khi toàn bộ tổ trọng tài trên sân đều mang quốc tịch Argentina trong một trận đấu có sự góp mặt của tuyển Pháp.

Một người viết: "World Cup lại bị FIFA dàn xếp" Người khác mỉa mai: "Sao không đưa luôn Messi vào phòng VAR?", trong khi nhiều ý kiến khẳng định FIFA "đang tạo ra quá nhiều nghi ngờ" và cho rằng cách phân công trọng tài "rõ ràng có chủ đích".

Việc trọng tài chính và các trợ lý cùng quốc tịch không phải điều hiếm gặp tại World Cup. Chẳng hạn, trận Anh thắng Mexico 3-2 ở vòng 1/8 được điều hành bởi ba trọng tài người Australia, còn trọng tài thứ tư và trợ lý dự bị đến từ Morocco.

Sáng 7/8, cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 16 đội cũng có ba trọng tài người Pháp làm nhiệm vụ trên sân, cùng hai trọng tài Pháp khác phụ trách phòng VAR. Tuy nhiên, trận Pháp gặp Morocco là lần đầu tiên tổ trọng tài 5 người trên sân đến từ cùng một quốc gia.

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Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
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