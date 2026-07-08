Siêu sao Lionel Messi tiếp tục ghi thêm dấu ấn lịch sử trong hành trình chinh phục các vòng chung kết World Cup.

Messi xô đổ kỷ lục kiến tạo tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Phút 79 trên sân Atlanta (Mỹ), trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 16 đội rạng sáng 8/7, Messi thực hiện đường chuyền thuận lợi từ cánh phải để Cristian Romero đánh đầu tung lưới đối thủ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Argentina.

Pha kiến tạo này giúp Messi nâng tổng số lần "dọn cỗ" tại các vòng chung kết World Cup lên con số 9, chính thức vượt qua huyền thoại Diego Maradona để độc chiếm vị trí số một trong danh sách những cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, 9 pha kiến tạo của Messi được thực hiện trải dài qua 6 kỳ World Cup. Anh có một đường kiến tạo ở các giải đấu năm 2006, 2010 và 2014, đóng góp hai pha kiến tạo tại World Cup 2018. Sau đó, Messi có ba pha kiến tạo trong hành trình vô địch World Cup 2022 và thêm một lần "dọn cỗ" tại World Cup 2026 để thiết lập cột mốc lịch sử.

Dù vậy, xét riêng tại World Cup 2026, Messi vẫn còn kém Michael Olise, người gây ấn tượng khi đã có tới 5 pha kiến tạo cho tuyển Pháp.

Bên cạnh pha kiến tạo dành cho Romero, Messi còn tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2 trước Ai Cập. Đến cuối hiệp hai, Enzo Fernandez ghi bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, giúp Argentina giành chiến thắng 3-2 và đoạt vé vào tứ kết World Cup 2026.

Ai Cập mở tỷ số 1-0 trước Argentina Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.