Pha cứu thua hơn cả bàn thắng của sao Argentina

Tiền vệ Leandro Paredes nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ sau màn trình diễn đầy quả cảm trong trận gặp Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 khuya 7/7.

Paredes cứu thua ấn tượng.

Phút 90+1 trên sân Atlanta, trong bối cảnh Ai Cập tổ chức pha phản công với ba cầu thủ, khung thành Argentina bị đặt trong tình trạng báo động. Omar Marmoush thực hiện đường chuyền ngang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi, nhưng Paredes đọc tình huống và kịp thời cắt đường chuyền.

Pha can thiệp xuất sắc của tiền vệ Argentina giúp thủ thành Emiliano Martinez tránh phải đối mặt trực tiếp với các tiền đạo Ai Cập. Đây cũng được xem là tình huống mang tính bước ngoặt, mở ra cơ hội để Argentina ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 chỉ ít phút sau đó.

Sau pha bóng này, mạng xã hội ngập tràn những lời ca ngợi dành cho Paredes. Nhiều CĐV gọi cựu tiền vệ PSG là "người hùng thầm lặng" của Argentina, bởi dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, anh vẫn tạo ảnh hưởng lớn đến lối chơi của toàn đội.

Paredes chơi nỗ lực trước Ai Cập. Ảnh: Reuters.

Không ít người hâm mộ cũng nhắc lại những chỉ trích mà Paredes từng phải hứng chịu trước World Cup 2026. Theo họ, màn trình diễn trước Ai Cập là lời đáp trả hoàn hảo dành cho những ý kiến cho rằng tiền vệ này đã hết thời.

Một CĐV còn ca ngợi pha cứu thua của Paredes là "quý giá không kém gì một bàn thắng cho Argentina".

Paredes được HLV Lionel Scaloni xếp đá chính trước Ai Cập nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, tiền vệ này cải thiện đáng kể cả về khả năng điều tiết bóng lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Paredes xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân, không ngần ngại lao vào những pha tranh chấp quyết liệt và góp công lớn vào màn lội ngược dòng ấn tượng của Argentina.

Siêu phẩm của Messi giúp Argentina cân bằng tỷ số 2-2 trước Ai Cập Rạng sáng 8/7, Lionel Messi có pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Ai Cập gỡ hòa 2-2 cho Argentina ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.