Nhà vô địch Audition ở SEA Games tái xuất

Sáng 9/7, chuỗi sự kiện thể thao điện tử lớn bậc nhất Việt Nam The Grand Esports 2026 khai mạc tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Khai mạc sự kiện The Grand Esports 2026 sáng 9/7. Ảnh: Ban tổ chức.

Chuỗi sự kiện gồm 4 phần trọng điểm là Cúp Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam, giải đấu eSports quốc tế, lễ hội trải nghiệm dành cho cộng đồng và Grand eSports Awards (lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định: “Sự kiện hôm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng của eSports Việt Nam sang giai đoạn phát triển bài bản, chuyên nghiệp và chính danh hơn, đồng thời thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đồng hành cùng những lĩnh vực thể thao mới trên môi trường số, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.”

Dưới sự chỉ đạo của Cục Thể dục Thể thao, phối hợp tổ chức của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cùng các đơn vị cơ quan chuyên môn liên quan, The Grand Esports 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia. Riêng vòng chung kết quy tụ hơn 130 vận động viên và đoàn đến từ 10 quốc gia, bao gồm Việt Nam và Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nước Đông Nam Á, tham gia thi đấu trong 4 ngày liên tục từ ngày 9/7 đến 12/7.

Hàng trăm cổ động viên đã tới cổ vũ sự kiện khai mạc giải đấu. Ảnh: Ban tổ chức.

Tâm điểm sự kiện là Giải thể thao điện tử quốc tế Esports Grand Championship 2026 (EGC 2026), gồm 4 bộ môn Street Fighter 6, Summoners War, Audition và Au Mobile. Trong đó, Street Fighter 6 có sự tham gia của các tuyển thủ đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore; Summoners War quy tụ các vận động viên đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore; Audition có sự góp mặt của các tuyển thủ đến từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Thái Lan và Việt Nam; trong khi Au Mobile quy tụ các vận động viên đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nội dung thi đấu Audition của EGC 2026 được quan tâm đặc biệt khi có sự góp mặt của những tuyển thủ từng tỏa sáng tại SEA Games 33. Dẫn đầu đội hình là Lê Thị Hoài Phương (VN_Elina), chủ nhân Huy chương vàng SEA Games 33 và ngôi vô địch nữ AVC 2026.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 40.000 USD , tương đương gần 1,1 tỷ đồng .