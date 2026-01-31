Đại hội Liên đoàn Thể thao Điện tử TP.HCM mở nhiệm kỳ I

Đại hội nhiệm kỳ I (2026-2031) của Liên đoàn Thể thao Điện tử TP.HCM đánh dấu bước chuyển mới trong phát triển esports theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập.

Thông qua Đại hội, Liên đoàn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển theo tư duy mới, năng động, phù hợp với đặc thù thể thao điện tử, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chuyên môn, công tác quản lý nhà nước và vai trò của các chủ thể liên quan.

Ngày 30/1/2026, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Thể thao Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2026-2031) đã diễn ra thành công với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và 70 hội viên, gồm các tổ chức chuyên môn, nhà phát hành, câu lạc bộ, huấn luyện viên, vận động viên và các đơn vị trong hệ sinh thái thể thao điện tử.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Liên đoàn trong bối cảnh esports ngày càng khẳng định vị thế là một bộ môn thể thao hiện đại, gắn với chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và xu hướng xã hội hóa. Thông qua Đại hội, Liên đoàn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển theo tư duy mới, năng động, phù hợp với đặc thù thể thao điện tử, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chuyên môn, công tác quản lý nhà nước và vai trò của các chủ thể liên quan.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 cùng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ I (2026-2031). Báo cáo nhấn mạnh mô hình phối hợp đa bên trong phát triển esports TP.HCM, trong đó nhà phát hành giữ vai trò trung tâm về nội dung và hệ thống thi đấu; câu lạc bộ và đội tuyển tập trung huấn luyện, thi đấu; Liên đoàn làm đầu mối kết nối, điều phối và đại diện chuyên môn; còn cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò định hướng và bảo đảm hành lang pháp lý.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, nhà phát hành và đơn vị liên quan để xây dựng esports theo hướng bài bản, chuyên nghiệp. TP.HCM đóng góp hơn 80% lực lượng huấn luyện viên và vận động viên nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia dự SEA Games 31 và SEA Games 33. Đáng chú ý, tại SEA Games 33, Liên Quân Mobile giành 2 Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nam và nữ, trong khi FC Online giành Huy chương Bạc, qua đó khẳng định năng lực chuyên môn của esports TP.HCM.

Bên cạnh thành tích thi đấu, Liên đoàn còn phối hợp tổ chức và hỗ trợ chuyên môn cho nhiều giải đấu quốc tế và khu vực tại Việt Nam và TP.HCM, góp phần nâng cao năng lực tổ chức theo chuẩn khu vực và quốc tế. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ I (2026-2031) theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch, hướng tới xây dựng hệ sinh thái esports ổn định, lành mạnh và bền vững.