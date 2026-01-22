WAG Academy vô địch Vietnam League 2025

Chung kết Vietnam League 2025, giải đấu Esports chuyên nghiệp cao nhất của Free Fire Việt Nam, khép lại hôm 18/1 với chức vô địch thuộc về WAG Academy, sau cuộc đua Champion Rush căng thẳng đến trận đấu cuối cùng.

Vòng chung kết Vietnam League 2025 quy tụ 12 đội tuyển Free Fire hàng đầu Việt Nam, thi đấu 8 trận để tranh ngôi quán quân. Diễn biến giải đấu diễn ra kịch tính khi có tới 5 đội chạm mốc 100 điểm và kích hoạt Champion Rush. Cuộc cạnh tranh vì thế được đẩy lên cao trào, nơi chỉ một pha Booyah! có thể định đoạt toàn bộ cục diện.

Bước ngoặt đến ở trận đấu thứ 8. WAG Academy, đội tuyển trưởng thành từ hệ thống giải đấu Quân đoàn, đã tận dụng tốt thời cơ để giành Booyah! quyết định. Kết quả này giúp họ vượt lên trong cuộc đua Champion Rush và chính thức đăng quang Vietnam League 2025, qua đó nhận phần thưởng 200 triệu đồng tiền mặt.

Bên cạnh danh hiệu tập thể, WAG Academy còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở phương diện cá nhân. Tuyển thủ SHIRYU được vinh danh là MVP Vietnam League 2025 nhờ màn trình diễn nổi bật xuyên suốt giải đấu. Ở trận chung kết quyết định, SHIRYU thể hiện lối chơi quyết đoán và khả năng giao tranh ấn tượng, kết thúc trận đấu với mạng hạ gục then chốt. Pha xử lý này giúp WAG Academy quét sạch đội tuyển NLB, qua đó chạm tay vào chức vô địch.

Vietnam League 2025 khép lại với bảng xếp hạng chung cuộc phản ánh đúng tính cạnh tranh khốc liệt của giải đấu, nơi khoảng cách giữa các đội luôn ở mức sít sao cho đến những vòng cuối cùng.

Sau khi mùa giải kết thúc, Free Fire Esports Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tạm nghỉ và trở lại sau Tết Nguyên Đán. Theo kế hoạch, vòng thăng hạng FFWS Vietnam 2026 Spring sẽ diễn ra vào tháng 3. Bên cạnh đó, Garena cũng xác nhận mùa tiếp theo của Vietnam League sẽ trở lại vào mùa hè năm 2026, hứa hẹn tiếp tục mang đến những cuộc cạnh tranh đỉnh cao cho cộng đồng Free Fire Việt Nam.