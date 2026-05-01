Nhà vô địch Premier League trở thành game thủ

Hậu vệ Oleksandr Zinchenko bất ngờ được đăng ký thi đấu eSports ở giải IEM Atlanta trong vai trò dự bị của chính đội do anh sáng lập.

Zinchenko tiếp tục khiến giới thể thao chú ý khi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực eSports theo cách chưa từng có tiền lệ. Hậu vệ đang khoác áo Ajax vừa được tổ chức Passion UA - đội tuyển do chính anh sáng lập - đăng ký vào danh sách thi đấu bộ môn Counter-Strike 2 tại giải IEM Atlanta.

Đây là một trong những giải đấu lớn của hệ thống thi đấu quốc tế, quy tụ nhiều đội tuyển hàng đầu. Việc một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức là điều hiếm gặp.

Theo quy định, Zinchenko sẽ đóng vai trò tuyển thủ dự bị. Điều đó đồng nghĩa anh có thể trực tiếp ra sân nếu một trong năm thành viên chính gặp sự cố về sức khỏe hoặc vấn đề visa.

Thực tế, Zinchenko không phải cái tên xa lạ với cộng đồng gaming. Anh là người sáng lập Passion UA với mục tiêu phát triển các tài năng trẻ Ukraine trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng từ xung đột.

Ban đầu giữ vai trò điều hành, cầu thủ này giờ đây sẵn sàng đảm nhận cả nhiệm vụ chuyên môn khi cần thiết.

Dù vậy, ưu tiên hàng đầu của Zinchenko vẫn là bóng đá. Anh đang thi đấu cho Ajax và là thành viên quan trọng của đội tuyển Ukraine. Trong nhiều buổi phát trực tiếp trước đó, Zinchenko cho thấy kỹ năng chơi game không tồi chút nào, đủ để tạo niềm tin trong vai trò dự phòng.

Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Người hâm mộ tỏ ra thích thú trước sự xuất hiện của Zinchenko.

Hôm 15/2, Zinchenko có lần đầu ra sân trong màu áo Ajax ở trận gặp Fortuna Sittard ở Eredivisie. Tuy nhiên, màn ra mắt chỉ kéo dài hơn hai phút rưỡi.

Sau pha va chạm với Dimitrios Limnios, Zinchenko ngã xuống sân và ôm đầu gối trái trong đau đớn. Hiện tại anh vẫn chưa thể trở lại thi đấu và khiến NHM CLB Hà Lan vô cùng lo lắng.

