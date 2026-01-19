Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ hai, 19/1/2026 06:45 (GMT+7)
Zinchenko, Echeverri là những ngôi sao đáng chú ý vừa có bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Oleksandr Zinchenko kết thúc sớm hợp đồng cho mượn tại Nottingham do không có nhiều đóng góp. Tuyển thủ Ukraine chuyển sang chơi cho Ajax đến cuối mùa giải 2025/26.
Tiền vệ trẻ Claudio Echeverri không có chỗ đứng tại Leverkusen nên được Man City gọi trở lại, sau đó đem cho Girona mượn đến hết mùa 2025/26 để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên.
Victor Hugo rời Flamengo để gia nhập Atletico Mineiro với giá 2,16 triệu euro. Hợp đồng của tiền vệ 21 tuổi kéo dài đến năm 2030.
Panathinaikos chi đến 6.45 triệu euro để chiêu mộ Santino Andino, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Argentina, đồng thời biến anh thành chữ ký đắt giá thứ 3 lịch sử CLB.
Andrew Irving, tiền vệ trụ sinh năm 2000 không được West Ham trọng dụng nên phải chuyển sang giải vô địch CH Czech để khoác áo Sparta Prague.
Hậu vệ cánh 28 tuổi, Pol Lirola rời Marseille để gia nhập Hellas Verona. CLB Serie A không mất phí chuyển nhượng do Lirola được đội bóng cũ giải phóng hợp đồng.
Cầu thủ 20 tuổi của Dunkerque, Gessime Yassine được Strasbourg chi 7 triệu euro để chiêu mộ kèm kỳ vọng lớn lao. Yassine có thể chơi tốt ở cả hai cánh và được đánh giá là ngôi sao triển vọng của bóng đá Morocco.

