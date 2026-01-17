7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Trong khi Liverpool, Real Madrid còn đang lưỡng lự, chờ chiêu mộ Marc Guehi dưới dạng tự do vào hè năm nay, Man City chồng luôn 20 triệu euro cho Crystal Palace để thuyết phục đối tác thành London nhả người ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Từ thế sắp mất trắng ngôi sao số một, "Đại bàng xanh" bất ngờ có khoản tiền lớn và tất nhiên không từ chối. Về phía Guehi, anh cũng không bỏ lỡ cơ hội gia nhập một trong những tập thể mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện tại.
Andreas Skov Olsen, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1999, rời Wolfsburg sau quãng thời gian không được trọng dụng để gia nhập Rangers dưới dạng cho mượn đến cuối mùa.
Tiền đạo 24 tuổi Martín Satriano tạm chia tay Lyon để gia nhập Getafe (La Liga) dưới dạng cho mượn. Tại La Liga, cầu thủ này sẽ được đảm bảo thời gian ra sân.
Angelo Preciado gia nhập Atletico Mineiro từ Sparta Prague với giá 5 triệu euro, qua đó trở thành hậu vệ cánh trái đắt giá nhất lịch sử đội bóng Brazil.
Kaelan Casey chưa thể chen chân vào đội một West Ham nên được đem cho Leyton Orient mượn đến cuối mùa giải. League One được đánh giá là môi trường phù hợp cho cầu thủ 21 tuổi phát triển sự nghiệp.
Diego Laxalt, cầu thủ trẻ sáng giá của Inter, AC Milan một thời, bị Dynamo Moscow chấm dứt hợp đồng và trôi dạt về quê nhà Uruguay để chơi cho Penarol dưới dạng tự do.
Eivind Helland được Bologna chiêu mộ từ Brann với giá 7 triệu euro, mức phí biến cầu thủ 20 tuổi thành trung vệ đắt giá bậc nhất CLB Serie A.
