7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Trong khi Liverpool, Real Madrid còn đang lưỡng lự, chờ chiêu mộ Marc Guehi dưới dạng tự do vào hè năm nay, Man City chồng luôn 20 triệu euro cho Crystal Palace để thuyết phục đối tác thành London nhả người ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Từ thế sắp mất trắng ngôi sao số một, "Đại bàng xanh" bất ngờ có khoản tiền lớn và tất nhiên không từ chối. Về phía Guehi, anh cũng không bỏ lỡ cơ hội gia nhập một trong những tập thể mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện tại.