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Thể thao World Cup 2026

Messi khóc vì đá hỏng phạt đền

  • Thứ tư, 8/7/2026 06:22 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Lionel Messi thừa nhận bật khóc sau chiến thắng trước Ai Cập bởi nỗi day dứt từ quả phạt đền đá hỏng suýt khiến Argentina trả giá.

Messi bật khóc sau trận.

Rạng sáng 8/7, Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2-0 cho đến phút 79. Dù vậy, đội bóng Nam Mỹ tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục khi Cristian Romero rút ngắn tỷ số, Messi gỡ hòa trước khi Enzo Fernandez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, đưa nhà đương kim vô địch vào tứ kết.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Messi không giấu được cảm xúc khi bật khóc ngay trên sân. Chia sẻ sau trận, siêu sao 39 tuổi thừa nhận anh vẫn bị ám ảnh bởi tình huống đá hỏng phạt đền trong hiệp một.

"Tôi thật sự rất thất vọng với những gì xảy ra, đặc biệt là sau khi đá hỏng quả phạt đền. Nếu tôi ghi bàn ở tình huống đó, cục diện trận đấu có lẽ hoàn toàn khác. Thực tế, chúng tôi vẫn chơi tốt dù bị thủng lưới trước", Messi nói.

Messi bỏ lỡ nửa số quả phạt đền thực hiện tại World Cup, với 4 lần trong 8 trận gần nhất. Đây là cú đá phạt đền thứ 150 trong sự nghiệp của Messi, với 35 lần không thành công. Tỷ lệ thành công 77% được xem là khá thấp so với đẳng cấp của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Dù vậy, đội trưởng Argentina vẫn kịp sửa sai bằng bàn gỡ hòa quan trọng, góp phần tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin với tỷ số 3-2. Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ ở tứ kết vào lúc 8h ngày 12/7.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

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