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Thể thao World Cup 2026

Báo chí thế giới dùng hết mỹ từ ca ngợi Messi và Argentina

  • Thứ tư, 8/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Cuộc lội ngược dòng của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 trở thành một "vụ nổ" truyền thông trên toàn thế giới.

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Trận đấu đêm 7/7 chứng kiến cuộc trở lại khó tin của Argentina sau phút 80, bị dẫn 0-2 trong hầu hết thời gian trận đấu, nhà ĐKVĐ chỉ cần hơn 10 phút cuối trận để ghi liền 3 bàn và giành chiến thắng. Tờ L'Equipe (Pháp) dùng tiêu đề ngắn gọn để mô tả trận đấu: "Điều kỳ diệu của Argentina".
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Trang BBC viết lời tường thuật tổng kết trận: "Argentina ghi bàn ở phút bù giờ để hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập".
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Tờ MARCA (Tây Ban Nha) nhấn mạnh một trận đấu kịch tính bằng tiêu đề: "Sự trở lại đầy hào hùng của Argentina... kèm theo tranh cãi!".
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Từ quê hương Argentina của Messi và các đồng đội, tờ Clarin viết: "Với màn lội ngược dòng ngoạn mục, họ đã hoàn thành cú lật ngược tình thế phi thường trước Ai Cập và tiến vào tứ kết".
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Tờ SPORT dùng từ lịch sử để nói về màn ngược dòng của thầy trò Lionel Scaloni: "Argentina tạo nên màn lội ngược dòng lịch sử trước Ai Cập và tiến vào tứ kết".
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Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) viết: "Những giọt nước mắt ở Atlanta: Argentina loại Ai Cập với màn lội ngược dòng ngoạn mục".
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Tờ AS (Tây Ban Nha) dùng tiêu đề đầy mạnh mẽ: "Chúa đã sống lại" cùng hình ảnh Messi ăn mừng chiến thắng.
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Một tờ báo khác từ Argentina là Ole nhắc nhở thế giới về vị thế của đội bóng quê nhà. Trang này viết: "Tinh thần nhà vô địch: Argentina lội ngược dòng thắng 3-2 chỉ trong 13 phút và tiến vào tứ kết".
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Tờ báo thân Barcelona là Mundo Deportivo nhấn mạnh hình ảnh của đội trưởng Argentina: "Messi khóc, Argentina lội ngược dòng lịch sử".

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Đào Trần

Argentina Lionel Messi tuyển Argentina Ai Cập World Cup 2026

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