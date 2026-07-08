Báo chí thế giới dùng hết mỹ từ ca ngợi Messi và Argentina

|
Trận đấu đêm 7/7 chứng kiến cuộc trở lại khó tin của Argentina sau phút 80, bị dẫn 0-2 trong hầu hết thời gian trận đấu, nhà ĐKVĐ chỉ cần hơn 10 phút cuối trận để ghi liền 3 bàn và giành chiến thắng. Tờ L'Equipe (Pháp) dùng tiêu đề ngắn gọn để mô tả trận đấu: "Điều kỳ diệu của Argentina".
|
Trang BBC viết lời tường thuật tổng kết trận: "Argentina ghi bàn ở phút bù giờ để hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập".
|
Tờ MARCA (Tây Ban Nha) nhấn mạnh một trận đấu kịch tính bằng tiêu đề: "Sự trở lại đầy hào hùng của Argentina... kèm theo tranh cãi!".
|
Từ quê hương Argentina của Messi và các đồng đội, tờ Clarin viết: "Với màn lội ngược dòng ngoạn mục, họ đã hoàn thành cú lật ngược tình thế phi thường trước Ai Cập và tiến vào tứ kết".
|
Tờ SPORT dùng từ lịch sử để nói về màn ngược dòng của thầy trò Lionel Scaloni: "Argentina tạo nên màn lội ngược dòng lịch sử trước Ai Cập và tiến vào tứ kết".
|
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) viết: "Những giọt nước mắt ở Atlanta: Argentina loại Ai Cập với màn lội ngược dòng ngoạn mục".
|
Tờ AS (Tây Ban Nha) dùng tiêu đề đầy mạnh mẽ: "Chúa đã sống lại" cùng hình ảnh Messi ăn mừng chiến thắng.
|
Một tờ báo khác từ Argentina là Ole nhắc nhở thế giới về vị thế của đội bóng quê nhà. Trang này viết: "Tinh thần nhà vô địch: Argentina lội ngược dòng thắng 3-2 chỉ trong 13 phút và tiến vào tứ kết".
|
Tờ báo thân Barcelona là Mundo Deportivo nhấn mạnh hình ảnh của đội trưởng Argentina: "Messi khóc, Argentina lội ngược dòng lịch sử".
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...