Báo chí thế giới dùng hết mỹ từ ca ngợi Messi và Argentina

Trận đấu đêm 7/7 chứng kiến cuộc trở lại khó tin của Argentina sau phút 80, bị dẫn 0-2 trong hầu hết thời gian trận đấu, nhà ĐKVĐ chỉ cần hơn 10 phút cuối trận để ghi liền 3 bàn và giành chiến thắng. Tờ L'Equipe (Pháp) dùng tiêu đề ngắn gọn để mô tả trận đấu: "Điều kỳ diệu của Argentina".