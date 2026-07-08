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Thể thao World Cup 2026

Tiền đạo Ai Cập phẫn nộ: 'Argentina được dàn xếp để vô địch World Cup'

  • Thứ tư, 8/7/2026 06:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mostafa Zico công khai tố trọng tài thiên vị và ám chỉ World Cup 2026 bị dàn xếp sau thất bại 2-3 của Ai Cập trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 8/7.

Zico bức xúc với công tác trọng tài.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn video ghi lại cảnh Ziko không giấu được sự tức giận sau tiếng còi mãn cuộc. Chân sút của Ai Cập cho rằng những quyết định của trọng tài làm xóa nhòa mọi nỗ lực của đội bóng.

"Điều đó thật không công bằng. Trọng tài phá hỏng công sức của cả một đất nước", Ziko bức xúc.

Tiền đạo này còn đưa ra tuyên bố gây chú ý khi ám chỉ kết quả giải đấu đã được sắp đặt từ trước. "Xin chúc mừng Argentina vô địch World Cup. Giải đấu được dàn xếp, họ chẳng cần làm gì thêm nữa".

Ziko liên tục lặp lại cụm từ "không công bằng" khi nói về màn trình diễn của trọng tài Francois Letexier và các cộng sự. "Trọng tài không công bằng, không công bằng, hoàn toàn không công bằng", tiền đạo 28 tuổi nhấn mạnh.

Sự phẫn nộ của Ziko xuất phát từ hàng loạt tình huống gây tranh cãi ở những phút cuối trận. Phía Ai Cập cho rằng họ đáng ra phải được hưởng phạt đền sau pha Alexis Mac Allister kéo áo Hamdi Fathi trong vùng cấm, cùng tình huống Mohamed Salah bị phạm lỗi ngay trước khi Argentina tổ chức pha phản công dẫn đến bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez.

Tuy nhiên, trọng tài không cắt còi, còn VAR cũng không yêu cầu xem lại. Những quyết định đó khiến Ai Cập đánh mất cơ hội kéo trận đấu vào hiệp phụ, sau khi dẫn trước Argentina 2-0 cho đến phút 79.

Với Ai Cập, thất bại này chắc chắn sẽ còn ám ảnh rất lâu. Họ chạm nhìn thấy tấm vé lịch sử vào tứ kết ở ngay trước mắt, nhưng mọi thứ tan biến chỉ trong hơn 10 phút cuối.

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Minh Nghi

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