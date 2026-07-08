Ngôi sao Thụy Sĩ tuyên bố chia tay chấm luân lưu

Manuel Akanji khẳng định sẽ không còn nhận trách nhiệm đá phạt đền cho tuyển Thụy Sĩ sau lần thứ ba thất bại trên chấm luân lưu.

Akanji tuyên bố không sút luân lưu cho đội tuyển thêm một lần nào nữa. Ảnh: Reuters.

Sáng 8/7, Thụy Sĩ giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 4-3 trước Colombia trên loạt sút luân lưu, nhưng niềm vui của Manuel Akanji không trọn vẹn. Trung vệ thuộc biên chế Inter Milan tuyên bố sẽ không bao giờ nhận đá phạt đền cho đội tuyển quốc gia nữa sau khi tiếp tục thực hiện hỏng quả luân lưu trước Colombia.

Đây đã là lần thứ ba Akanji thất bại trên chấm luân lưu trong màu áo tuyển Thụy Sĩ. Trước World Cup 2026, hậu vệ 31 tuổi cũng đá hỏng ở các loạt luân lưu tại tứ kết EURO 2020 và EURO 2024. Dù đồng đội vẫn giúp Thụy Sĩ vượt qua Colombia để đi tiếp, bản thân Akanji không giấu nổi sự thất vọng.

"Tôi đã nói với HLV Murat Yakin rằng đó sẽ là quả phạt đền cuối cùng tôi thực hiện. Thật thảm họa", trung vệ người Thụy Sĩ chia sẻ sau trận đấu.

Akanji cũng tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cú sút hỏng. Theo anh, quyết định thay đổi phương án ở khoảnh khắc cuối cùng khiến mọi tính toán đổ vỡ. "Tôi đã đổi ý ngay trước khi sút. Nguyên tắc lâu nay là không bao giờ được thay đổi quyết định khi đứng trước bóng. Tôi hơi trượt chân và bóng bay cao hơn khung thành khoảng 4 mét", anh tiếc nuối.

Sai lầm trước Colombia nối dài chuỗi ký ức buồn của Akanji trên chấm 11 m. Tại EURO 2020, anh đá hỏng trong loạt luân lưu, khiến Thụy Sĩ thất bại trước Tây Ban Nha. Ba năm sau, ở EURO 2024, cú sút của anh tiếp tục bị thủ thành Jordan Pickford cản phá trong trận gặp tuyển Anh.

Dù Thụy Sĩ vẫn giành quyền vào tứ kết World Cup, Akanji dường như đã đi đến quyết định cuối cùng. Sau ba lần liên tiếp thất bại ở những thời khắc quyết định, trung vệ của Inter Milan khép lại hành trình trên chấm luân lưu bằng lời hứa sẽ nhường trọng trách này cho các đồng đội trong tương lai.