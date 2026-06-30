Schweinsteiger: 'Tah đã bị gãy tâm lý'

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Tah sút hỏng quả penalty quyết định trước Paraguay. Ảnh: Reuters.
Sau thất bại 3-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu ở vòng 1/16 World Cup 2026, Jonathan Tah trở thành tâm điểm chỉ trích khi thực hiện hỏng lượt sút quyết định của tuyển Đức. Tuy nhiên, Bastian Schweinsteiger cho rằng nguyên nhân không đơn thuần nằm ở kỹ thuật.
Theo cựu tiền vệ tuyển Đức, Tah đã chịu ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý sau tình huống tưởng như ghi bàn quyết định trong hiệp phụ nhưng bị VAR từ chối.
"Bóng đá là câu chuyện của tâm lý không kém gì kỹ thuật. Tôi tin rằng tình huống đó đã ảnh hưởng đến cậu ấy, và nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cầu thủ nào", Schweinsteiger chia sẻ. Ở hiệp phụ, Tah từng đưa bóng vào lưới Paraguay, khiến các cầu thủ Đức vỡ òa trong niềm vui. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có lỗi với thủ môn Orlando Gill trước tình huống ghi bàn và không công nhận bàn thắng. Hai đội sau đó hòa 1-1 sau 120 phút và phải phân định thắng thua trên chấm 11 m. Dù Manuel Neuer cản phá thành công một quả phạt đền để níu giữ hy vọng, Tah lại sút bóng vọt xà ở lượt thứ sáu. Paraguay tận dụng cơ hội để ghi bàn quyết định, qua đó giành vé vào tứ kết. Schweinsteiger cũng lên tiếng bảo vệ trung vệ của tuyển Đức trước những chỉ trích từ người hâm mộ. Theo ông, những cầu thủ nhận trách nhiệm thực hiện luân lưu luôn là những người dũng cảm nhất, vì vậy không nên quy toàn bộ thất bại cho một cá nhân. Cựu vô địch World Cup 2014 bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng nếu bàn thắng của Tah được công nhận trong hiệp phụ, tuyển Đức đã không phải bước vào loạt đấu súng đầy may rủi. "Đôi khi bóng đá rất khắc nghiệt. Và trong trận đấu này, Tah là người phải gánh chịu điều đó nhiều nhất", Schweinsteiger kết luận.
"Bóng đá là câu chuyện của tâm lý không kém gì kỹ thuật. Tôi tin rằng tình huống đó đã ảnh hưởng đến cậu ấy, và nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cầu thủ nào", Schweinsteiger chia sẻ.
Ở hiệp phụ, Tah từng đưa bóng vào lưới Paraguay, khiến các cầu thủ Đức vỡ òa trong niềm vui. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có lỗi với thủ môn Orlando Gill trước tình huống ghi bàn và không công nhận bàn thắng.
Hai đội sau đó hòa 1-1 sau 120 phút và phải phân định thắng thua trên chấm 11 m. Dù Manuel Neuer cản phá thành công một quả phạt đền để níu giữ hy vọng, Tah lại sút bóng vọt xà ở lượt thứ sáu. Paraguay tận dụng cơ hội để ghi bàn quyết định, qua đó giành vé vào tứ kết.
Schweinsteiger cũng lên tiếng bảo vệ trung vệ của tuyển Đức trước những chỉ trích từ người hâm mộ. Theo ông, những cầu thủ nhận trách nhiệm thực hiện luân lưu luôn là những người dũng cảm nhất, vì vậy không nên quy toàn bộ thất bại cho một cá nhân.
Cựu vô địch World Cup 2014 bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng nếu bàn thắng của Tah được công nhận trong hiệp phụ, tuyển Đức đã không phải bước vào loạt đấu súng đầy may rủi.
"Đôi khi bóng đá rất khắc nghiệt. Và trong trận đấu này, Tah là người phải gánh chịu điều đó nhiều nhất", Schweinsteiger kết luận.