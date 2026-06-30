Schweinsteiger: 'Tah đã bị gãy tâm lý'

Bastian Schweinsteiger cho rằng Jonathan Tah bị ảnh hưởng tâm lý sau bàn thắng không được công nhận, dẫn đến sút hỏng quả penalty quyết định trước Paraguay.

Tah sút hỏng quả penalty quyết định trước Paraguay. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 3-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu ở vòng 1/16 World Cup 2026, Jonathan Tah trở thành tâm điểm chỉ trích khi thực hiện hỏng lượt sút quyết định của tuyển Đức. Tuy nhiên, Bastian Schweinsteiger cho rằng nguyên nhân không đơn thuần nằm ở kỹ thuật.

Theo cựu tiền vệ tuyển Đức, Tah đã chịu ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý sau tình huống tưởng như ghi bàn quyết định trong hiệp phụ nhưng bị VAR từ chối.