Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Schweinsteiger: 'Tah đã bị gãy tâm lý'

  • Thứ ba, 30/6/2026 07:59 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Bastian Schweinsteiger cho rằng Jonathan Tah bị ảnh hưởng tâm lý sau bàn thắng không được công nhận, dẫn đến sút hỏng quả penalty quyết định trước Paraguay.

Tah sút hỏng quả penalty quyết định trước Paraguay. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 3-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu ở vòng 1/16 World Cup 2026, Jonathan Tah trở thành tâm điểm chỉ trích khi thực hiện hỏng lượt sút quyết định của tuyển Đức. Tuy nhiên, Bastian Schweinsteiger cho rằng nguyên nhân không đơn thuần nằm ở kỹ thuật.

Theo cựu tiền vệ tuyển Đức, Tah đã chịu ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý sau tình huống tưởng như ghi bàn quyết định trong hiệp phụ nhưng bị VAR từ chối.

"Bóng đá là câu chuyện của tâm lý không kém gì kỹ thuật. Tôi tin rằng tình huống đó đã ảnh hưởng đến cậu ấy, và nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cầu thủ nào", Schweinsteiger chia sẻ.

Ở hiệp phụ, Tah từng đưa bóng vào lưới Paraguay, khiến các cầu thủ Đức vỡ òa trong niềm vui. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có lỗi với thủ môn Orlando Gill trước tình huống ghi bàn và không công nhận bàn thắng.

Hai đội sau đó hòa 1-1 sau 120 phút và phải phân định thắng thua trên chấm 11 m. Dù Manuel Neuer cản phá thành công một quả phạt đền để níu giữ hy vọng, Tah lại sút bóng vọt xà ở lượt thứ sáu. Paraguay tận dụng cơ hội để ghi bàn quyết định, qua đó giành vé vào tứ kết.

Schweinsteiger cũng lên tiếng bảo vệ trung vệ của tuyển Đức trước những chỉ trích từ người hâm mộ. Theo ông, những cầu thủ nhận trách nhiệm thực hiện luân lưu luôn là những người dũng cảm nhất, vì vậy không nên quy toàn bộ thất bại cho một cá nhân.

Cựu vô địch World Cup 2014 bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng nếu bàn thắng của Tah được công nhận trong hiệp phụ, tuyển Đức đã không phải bước vào loạt đấu súng đầy may rủi.

"Đôi khi bóng đá rất khắc nghiệt. Và trong trận đấu này, Tah là người phải gánh chịu điều đó nhiều nhất", Schweinsteiger kết luận.

Paraguay thắng Đức sau loạt luân lưu nghẹt thở Sáng 30/6, Jose Canale thực hiện thành công lượt sút luân lưu quyết định, giúp Paraguay đánh bại Đức 4-3 (cả 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút) và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Đào Trần

Tah Tuyển Paraguay Tuyển Đức Jonathan Tah Bastian Schweinsteiger Paraguay World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Duc bi loai khoi World Cup sau loat luan luu hinh anh

    Đức bị loại khỏi World Cup sau loạt luân lưu

    5 giờ trước 03:00 30/6/2026

    0

    Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

    Tham hoa tuyen Duc hinh anh

    Thảm hoạ tuyển Đức

    2 giờ trước 06:57 30/6/2026

    0

    Báo Đức gọi thất bại trước Paraguay là thảm họa mới, khi đội bóng của Julian Nagelsmann rời World Cup 2026 trong sự bế tắc khó bào chữa.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý