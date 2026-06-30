VAR gây tranh cãi, Đức mất bàn thắng rồi gục ngã trước Paraguay

Bàn thắng của Jonathan Tah trong hiệp phụ bị VAR từ chối, mở ra thất bại đau đớn của Đức trước Paraguay sáng 30/6.

Tah ghi bàn nhưng không được công nhận.

Tuyển Đức dừng bước đầy cay đắng ở vòng 1/16 World Cup 2026 sau thất bại 3-4 trước Paraguay trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại là tình huống VAR tước bàn thắng của Jonathan Tah trong hiệp phụ, quyết định làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút chính thức, Đức đẩy cao đội hình tìm bàn quyết định. Ở hiệp phụ, Tah bật cao đánh đầu tung lưới Paraguay từ một tình huống phạt góc, khiến các cầu thủ Đức vỡ òa trong niềm vui.

Thế nhưng, trọng tài người Morocco, Jalal Jayed nhận tín hiệu từ tổ VAR và trực tiếp ra màn hình xem lại tình huống. Sau ít phút tham khảo, ông xác định trung vệ Waldemar Anton phạm lỗi với thủ môn Orlando Gill trước khi Tah dứt điểm thành công, qua đó không công nhận bàn thắng.

Theo nhận định của tổ trọng tài, Anton cản trở khả năng băng ra bắt bóng của Gill. Tuy nhiên, quyết định này lập tức vấp phải phản ứng từ nhiều chuyên gia.

Bình luận trên BBC, cựu đội trưởng tuyển Anh, Alan Shearer cho rằng đây là một pha phạm lỗi quá nhẹ để hủy bàn thắng. "Tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định. Thủ môn ngã xuống quá dễ dàng. Đúng là có va chạm, nhưng bóng đá vốn là môn thể thao đối kháng. Trong vùng cấm có rất nhiều cầu thủ tranh chấp, đó không phải là lỗi theo quan điểm của tôi", Shearer nhận xét.

Pha bóng gây tranh cãi.

Cựu trợ lý trọng tài từng làm nhiệm vụ ở chung kết World Cup Darren Cann cũng đồng tình. Ông cho rằng tình huống va chạm là rất nhẹ nhưng không bất ngờ khi VAR can thiệp.

"Đó chỉ là một pha chắn người rất nhỏ đối với thủ môn. Va chạm gần như không đáng kể, nhưng tôi vẫn nghĩ VAR sẽ hủy bàn thắng vì cản trở thủ môn," Cann phân tích.

Bàn thắng không được công nhận khiến trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, Paraguay bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-3, qua đó loại Đức để giành vé vào vòng 1/8, còn "Cỗ xe tăng" thất vọng rời World Cup.