Đức bị loại khỏi World Cup sau loạt luân lưu

Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Trước trận đấu, mọi ánh mắt đều hướng về Đức với niềm tin rằng kinh nghiệm và đẳng cấp sẽ giúp họ vượt qua thử thách. Nhưng Paraguay đã chứng minh rằng World Cup luôn là sân khấu của những điều không thể đoán trước. Đội bóng Nam Mỹ nhập cuộc đầy tự tin, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội để vượt lên dẫn trước ở phút 42, sau khoảnh khắc tỏa sáng của Julio Enciso.

Bị đẩy vào thế khó, Đức vùng lên trong hiệp hai. Kai Havertz trở thành niềm hy vọng khi đánh đầu tung lưới Paraguay ở phút 54, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Những phút sau đó chứng kiến màn giằng co nghẹt thở, khi cả hai đội đều chiến đấu bằng tất cả sức lực. Đức tưởng như đã có bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, nhưng pha lập công của Jonathan Tah bị VAR từ chối.

Đức có màn trình diễn kém thuyết phục.

Số phận của nhà vô địch năm 2014 được định đoạt trên loạt sút luân lưu. Dù sở hữu Manuel Neuer, thủ môn từng là biểu tượng của đẳng cấp trong những khoảnh khắc quyết định, Đức lại không thể vượt qua áp lực. Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah lần lượt thất bại, trong khi Jose Canale thực hiện thành công cú sút cuối cùng để đưa Paraguay vào vòng tiếp theo.

Thất bại này trở thành một cú sốc lớn khi Paraguay, đội đứng thứ 41 trên bảng xếp hạng FIFA, đánh bại Đức - đội xếp thứ 10. Đây là một trong những màn lật đổ gây chấn động bậc nhất lịch sử các vòng knock-out World Cup.

Đáng buồn hơn, đây đã là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp, Đức không thể góp mặt ở vòng 16 đội. Từ nhà vô địch năm 2014 đến những lần sớm chia tay vào năm 2018, 2022 và giờ là 2026, "Die Mannschaft" đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ.

Còn Paraguay, họ đã tạo nên lịch sử. Một chiến thắng của niềm tin, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu trước một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá thế giới.

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