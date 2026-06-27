Tuyển Đức không có cửa trước Pháp, nhưng hãy lo Paraguay trước

Với màn thể hiện nghèo nàn ở vòng bảng, tuyển Đức cần nỗ lực tối đa để vượt qua Paraguay ở vòng 1/32, trước khi tính đến chuyện đối phó với hàng công khủng khiếp của Pháp.

Havertz, Sane và hàng công Đức cần cải thiện mạnh nếu không muốn dừng bước sớm.

Sau loạt trận ngày 27/6, đối thủ của tuyển Đức tại vòng 1/32 đã lộ diện: Paraguay. Trên lý thuyết, nếu xét về đẳng cấp, chất lượng đội hình, yếu tố lịch sử cũng như kết quả vòng bảng, thầy trò HLV Julian Nagelsmann hoàn toàn đủ sức đánh bại đội bóng Nam Mỹ. Khi đó, nhiều khả năng tuyển Đức đụng độ Pháp ở vòng 1/16.

Nhưng trước khi tính toán phương án đối phó với Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele và những siêu sao khác của tuyển Pháp, HLV Nagelsmann cần đưa tuyển Đức vượt qua Paraguay. Đó không phải nhiệm vụ đơn giản, nhất là nếu cựu vô địch thế giới tiếp tục triển khai đội hình lệch lạc và áp dụng chiến thuật đơn điệu, nhạt nhòa như trong hai trận gặp Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Không dễ ăn Paraguay

Trước hết, hãy nhìn lại cách Paraguay vượt qua vòng bảng, đặc biệt ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0. Đây là đội bóng chơi phòng ngự kiểu boong-ke, dựng khối đội hình thấp, sẵn sàng phạm lỗi để phá nhịp trận đấu với tổng cộng 40 lỗi trong 3 trận vòng bảng, không quá quan tâm đến kiểm soát bóng. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ kiểm soát bóng của Paraguay chỉ khoảng 21-22%.

Hàng công của Paraguay không thực sự sắc bén. Họ chỉ tung ra tổng cộng 6-9 cú sút mỗi trận ở vòng bảng, với vỏn vẹn 1-2 cú sút trúng đích. Tuy nhiên, cách đội bóng Nam Mỹ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong thế thiếu người và cầm hòa Australia cho thấy sự lì lợm, tính kỷ luật và hiệu quả cao. Họ phòng ngự co cụm, tranh chấp tay đôi quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật khi cần.

Đó chắc chắn sẽ là phương án Paraguay áp dụng khi đối đầu tuyển Đức, đội bóng có chất lượng kỹ thuật cao hơn. Và sẽ không dễ để HLV Nagelsmann giải bài toán này. Trước hai đội bóng giàu thể lực và cũng chơi "low block" như Bờ Biển Ngà và Ecuador, các cầu thủ Đức gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công nhanh cũng như tạo ra cơ hội rõ rệt trước khung thành đối phương.

Tuyển Đức phải vượt qua Paraguay trước khi nghĩ đến cuộc đại chiến với Pháp.

Trên hàng công tuyển Đức, cả bốn cầu thủ đá chính gồm Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala và Leroy Sane đều chật vật trước những đối thủ cao to, tranh chấp quyết liệt. Họ để mất bóng quá dễ dàng, khiến các đợt tấn công của Đức gãy đổ trước khi trái bóng kịp lăn vào vùng cấm địa đối phương.

Deniz Undav luôn tạo được sự khác biệt mỗi khi vào sân, nhưng dường như HLV Nagelsmann, vì một lý do nào đó chưa ai hiểu được, vẫn chưa đặt niềm tin vào tiền đạo của VfB Stuttgart bằng cách xếp anh đá chính.

Những lựa chọn khả dĩ khác như Nadiem Amiri, người chơi tốt khi vào sân trước Bờ Biển Ngà, Maximilian Beier và Nick Woltemade cũng chưa được sử dụng một cách tối ưu. Thậm chí Woltemade, người từng chơi tốt ở loạt trận vòng loại World Cup 2026, còn chưa được ra sân phút nào.

Nagelsmann quá bảo thủ

Những ngày qua, truyền thông, chuyên gia và cổ động viên Đức liên tục chỉ trích HLV Nagelsmann vì sự bảo thủ khi đặt niềm tin gần như mù quáng vào Havertz hay Sane, dù cả hai chơi đầy thất vọng. Nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy cựu HLV Bayern Munich muốn thay đổi.

Hãy nhìn cách ông phản ứng trước báo chí khi bị chất vấn. Nagelsmann gạt bỏ những câu hỏi về Sane và Undav. Ông khẳng định hàng tiền vệ Đức vẫn đang hoạt động ổn, dù Aleksandar Pavlovic đã chơi rất tệ ở ba trận vòng bảng. Ông cũng đổ lỗi cho lịch thi đấu.

Nagelsmann chịu nhiều sức ép sau màn trình diễn nhạt nhòa của Đức ở vòng bảng.

Có lẽ Nagelsmann cần học hỏi sự linh hoạt của HLV Carlo Ancelotti ở tuyển Brazil. Sau trận ra quân bị Morocco cầm hòa, cựu HLV Real Madrid nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Hậu vệ cánh Roger Ibanez và tiền đạo Igor Thiago được thay bằng Danilo và Matheus Cunha. Đồng thời, sơ đồ chiến thuật của Brazil chuyển từ 4-3-3 sang 4-3-2-1. Lập tức, đội bóng xứ samba liên tiếp giành hai chiến thắng áp đảo trước Haiti và Scotland.

Nagelsmann cũng có thể nghiên cứu hành trình chinh phục cúp vàng của chính tuyển Đức năm 2014. Khởi đầu giải đấu đó, HLV Joachim Loew, bất chấp phản ứng của giới chuyên môn, xếp đội trưởng Philipp Lahm ở vị trí số 6 và triển khai hàng phòng ngự với bốn trung vệ thuần túy, trong khi Thomas Müller lĩnh xướng hàng công.

Chứng kiến những chệch choạc trước Ghana, Loew đưa Miroslav Klose, khi đó đã 36 tuổi, trở lại đội hình chính ở vị trí tiền đạo cắm. Müller từ vai trò “số 9 ảo” lùi xuống chơi như tiền đạo lùi. Nhờ đó, hàng công Đức có một mũi nhọn thực sự và trở nên sắc bén hơn.

Sau cuộc tra tấn thể lực trước Algeria, Loew đưa Lahm trở lại vị trí hậu vệ phải sở trường, còn Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira đóng vai trò trụ đôi. Lập tức, hàng thủ Đức trở nên cân bằng và vững chãi hơn, trong khi tuyến giữa tăng mạnh chất thép.

Tất nhiên, không thể so sánh chất lượng và chiều sâu đội hình tuyển Đức năm 2014 với năm 2026. Tuy nhiên, trong tay Nagelsmann vẫn có những quân bài cần thiết để thay đổi lối chơi. Sự bảo thủ đang cản trở chính những lựa chọn của ông.

Nếu HLV 39 tuổi tiếp tục tung ra đội hình như ba trận vòng bảng, tuyển Đức chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phá vỡ khối phòng ngự boong-ke của Paraguay.

Dù thế nào, tuyển Đức vẫn ở vị thế cửa trên trước Paraguay. Nhưng có lẽ đó sẽ là cơ hội cuối cùng để cổ động viên Đức ăn mừng chiến thắng. Bởi nếu vượt qua Paraguay, đánh bại Pháp ở vòng 1/16 sẽ là “nhiệm vụ bất khả thi” với chất lượng đội hình vừa thiếu vừa yếu như hiện tại, cùng một HLV đang bị chính sự bảo thủ của mình ghìm lại.