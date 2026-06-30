Neymar gây bão mạng sau trận thắng Nhật Bản

Ngay sau khi Brazil ngược dòng loại Nhật Bản để vào vòng 1/8 World Cup 2026, Neymar lập tức đăng thông điệp đầy mỉa mai nhắm đến nhà toán học từng dự đoán "Selecao" bị loại.

Neymar đáp trả nhà toán học người Đức.

Sáng 30/6, Brazil vào vòng 1/8 World Cup 2026 khi thắng ngược kịch tính Nhật Bản 2-1. Dù không được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân, Neymar nhanh chóng lên tiếng sau trận. Trên X, siêu sao 34 tuổi đăng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Ông Joachim Klement. Hẹn ông dự đoán lại ở kỳ World Cup tới nhé".

Bài đăng lập tức gây bão mạng xã hội khi thu hút gần 6 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn tán sôi nổi.

Trước World Cup 2026, nhà toán học người Đức sử dụng mô hình thống kê để dự đoán kết quả giải đấu. Dù nhận định chính xác Brazil sẽ đứng đầu bảng C, ông lại cho rằng Nhật Bản sẽ đánh bại Selecao ở vòng 1/16.

Mô hình của Klement được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như GDP bình quân đầu người, quy mô dân số, mức độ phát triển của bóng đá tại mỗi quốc gia và bảng xếp hạng FIFA. Nhà toán học này từng nổi tiếng vì dự đoán chính xác ba nhà vô địch World Cup liên tiếp gồm Đức năm 2014, Pháp năm 2018 và Argentina năm 2022.

Dòng trạng thái gây chú ý của Neymar.

Ở World Cup 2026, Klement tiếp tục gây chú ý khi dự đoán Hà Lan sẽ lần đầu tiên đăng quang. Tuy nhiên, nhiều kịch bản trong mô hình của ông sớm đổ vỡ do kết quả thực tế ở vòng knock-out không còn khớp với dự báo ban đầu.

Bản thân Klement cũng thừa nhận các dự đoán của mình không mang tính chắc chắn. Ông ví việc dự báo nhà vô địch World Cup giống như tung đồng xu hoặc chơi xổ số và khẳng định không ai nên đặt cược chỉ dựa trên những tính toán đó.

Về phía Neymar, tiền đạo của Brazil mới thi đấu 14 phút tại World Cup 2026. HLV Ancelotti giải thích ông không sử dụng cựu sao Barcelona trước Nhật Bản vì muốn giữ nguyên cấu trúc đội hình khi Brazil đang hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.