Lý do Neymar không đá trận gặp Nhật Bản

HLV Carlo Ancelotti giải thích quyết định không tung Neymar vào sân trong chiến thắng 2-1 của Brazil trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Neymar ngồi dự bị cả trận gặp Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Neymar có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không ra sân phút nào trước Nhật Bản, ngay cả khi Brazil cần thêm phương án tấn công trong hiệp hai.

Sau trận đấu, HLV Ancelotti cho biết đã chuẩn bị phương án sử dụng Neymar nếu trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Tuy nhiên, bàn thắng quyết định của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ hiệp hai giúp Brazil giành chiến thắng trong 90 phút, khiến kế hoạch này không còn cần thiết.

"Chúng tôi chuẩn bị để Neymar vào sân nếu trận đấu kéo dài đến hiệp phụ. Tôi trao đổi với cậu ấy từ trước. Sau khi Brazil gỡ hòa, tôi không muốn thay đổi hệ thống vì đội bóng đang kiểm soát tốt thế trận", HLV Ancelotti chia sẻ.

Trong hiệp hai, Neymar được yêu cầu khởi động bên ngoài đường biên. Đến khoảng phút 70, hàng chục nghìn CĐV Brazil trên khán đài đồng loạt hô vang tên tiền đạo mang áo số 10 với hy vọng anh sẽ được tung vào sân. Tuy nhiên, HLV Ancelotti sau đó quyết định yêu cầu Neymar dừng khởi động và tiếp tục tin tưởng những cầu thủ đang thi đấu.

Trên sân, Brazil gặp nhiều khó khăn khi bị Nhật Bản dẫn trước ngay trong hiệp một. Bước sang hiệp hai, Casemiro ghi bàn gỡ hòa trước khi Martinelli tỏa sáng với pha lập công ở phút bù giờ, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 để đưa "Selecao" vào vòng 16 đội.

Đối thủ của Brazil ở vòng tiếp theo sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.