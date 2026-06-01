Báo Brazil thừa nhận Selecao 'sống sót' trước Nhật Bản

Truyền thông Brazil cho rằng "Selecao" chỉ bừng tỉnh sau giờ nghỉ để ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1, đồng thời cảnh báo đội nhà phải cải thiện nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026.

Truyền thông Brazil cho rằng Selecao chỉ thực sự tìm lại chính mình sau giờ nghỉ trước Nhật Bản.

Chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản rạng sáng 30/6 giúp Brazil ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn khiến truyền thông nước này chưa thể yên tâm.

Tờ Globo Esporte (GE) mô tả Brazil đã trải qua "45 phút ác mộng" khi liên tục bế tắc trước lối chơi kỷ luật của Nhật Bản. Đại diện châu Á không chỉ phòng ngự chặt chẽ mà còn tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Brazil để vươn lên dẫn trước trong hiệp một.

Nhật Bản vươn lên dẫn 1-0 trước Brazil Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Theo GE, bước ngoặt chỉ đến sau giờ nghỉ. Bàn gỡ của Casemiro giúp Brazil giải tỏa áp lực, trước khi Selecao hoàn toàn làm chủ thế trận. Đến phút bù giờ, Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, khép lại màn ngược dòng đầy nhọc nhằn.

GE cũng dành nhiều lời khen cho thủ môn Zion Suzuki. Người gác đền của Nhật Bản liên tục cản phá những cơ hội ngon ăn của Vinicius Junior và các đồng đội, khiến Brazil phải chờ đến những phút cuối mới có thể định đoạt trận đấu.

Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Trong khi đó, UOL Esporte nhận định Brazil đã "thoát khỏi bờ vực" nhờ bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Tờ báo cho rằng "Selecao" chơi thiếu gắn kết trong hiệp một, đặc biệt ở khâu triển khai bóng. Casemiro, người mắc lỗi dẫn đến bàn thua, sau đó chuộc lỗi bằng pha đánh đầu gỡ hòa, trước khi Martinelli trở thành người hùng.

Bên cạnh màn tỏa sáng của các cầu thủ, báo chí Brazil cũng đánh giá cao dấu ấn của HLV Carlo Ancelotti. Những điều chỉnh chiến thuật sau giờ nghỉ giúp Selecao áp đảo hoàn toàn trong hiệp hai và tạo ra sức ép liên tục lên khung thành Nhật Bản.

Dù giành quyền đi tiếp, truyền thông Brazil cho rằng màn trình diễn trước Nhật Bản là lời cảnh báo dành cho Selecao. Nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2026, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng nhập cuộc cũng như sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.