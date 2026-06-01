Tanaka đổ gục, được cầu thủ Brazil an ủi

Tiền vệ Ao Tanaka bật khóc nức nở sau sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai của Nhật Bản trong thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Tanaka thất vọng vì phạm sai lầm.

Phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, Nhật Bản vẫn nỗ lực triển khai bóng từ phần sân nhà nhằm duy trì quyền kiểm soát. Tuy nhiên, một đường chuyền thiếu chính xác của Tanaka ngay trước vùng cấm vô tình trao cơ hội cho các cầu thủ Brazil.

Tận dụng sai lầm của đối thủ, Bruno Guimaraes kiến tạo thuận lợi cho Gabriel Martinelli đang trong vùng cấm ở thế trống trải. Ngôi sao của Arsenal không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil.

Bàn thua ở thời điểm nhạy cảm khiến mọi nỗ lực của đại diện châu Á sụp đổ. Các cầu thủ Nhật Bản gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi nhiều gương mặt thất thần và đẫm nước mắt cho thấy sự tiếc nuối sau hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.

Tanaka được đồng đội và cầu thủ Brazil an ủi.

Tanaka là cầu thủ để lộ rõ cảm xúc nhất. Sau khi trận đấu khép lại, anh đứng lặng trên sân với vẻ mặt thất thần trước khi không kìm được nước mắt vì đội nhà đánh rơi tấm vé vào tứ kết. Hình ảnh tiền vệ này ôm mặt khóc nức nở và được các cầu thủ Brazil tiến đến an ủi nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, Tanaka là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật của Nhật Bản ở vòng bảng. Tuy nhiên, sai lầm trong trận gặp Brazil khiến tiền vệ này trở thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận người hâm mộ trên mạng xã hội.

Dù phải dừng bước theo cách đầy nghiệt ngã, Nhật Bản vẫn tạo dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup 2026 nhờ lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu bền bỉ và màn trình diễn quả cảm trước một trong những ứng viên vô địch là Brazil.

Highlights Nhật Bản 1-1 Thụy Điển Sáng 26/6, Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành vé vào vòng knock out.