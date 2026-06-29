Khoảnh khắc phòng ngự gây phẫn nộ của Casemiro

Tâm điểm chỉ trích dồn về Casemiro sau tình huống phòng ngự thiếu quyết đoán dẫn đến bàn mở tỷ số của Nhật Bản ở trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Casemiro vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Tình huống diễn ra ở phút 29, khi đường chuyền ngang mạo hiểm của Danilo đi thẳng vào chân Kaishu Sano. Sau khi Brazil để mất bóng, Casemiro là người theo kèm cầu thủ Nhật Bản trong lúc hàng thủ lùi về tổ chức đội hình. Tuy nhiên, cựu tiền vệ MU lại thất thế trong cuộc đua tốc độ và không thể áp sát để ngăn cú dứt điểm mở tỷ số của Sano.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV không hài lòng với khả năng tranh chấp của Casemiro. Không ít ý kiến cho rằng cựu tiền vệ MU tỏ ra chậm chạp, đồng thời để lộ quá nhiều khoảng trống trước hàng thủ Brazil.

Casemiro không thể cản Sano ghi bàn.

Là một tiền vệ phòng ngự giàu kinh nghiệm, Casemiro vốn được kỳ vọng sẽ đọc tình huống tốt hơn, chủ động áp sát hoặc chấp nhận phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn đợt phản công nguy hiểm. Thay vào đó, anh lại để đối thủ có đủ khoảng trống để xử lý và tung ra cú sút quyết định.

Ngoài Casemiro, một cầu thủ Brazil khác cũng bị chỉ trích là trung vệ Gabriel Magalhaes. Thay vì chủ động dâng lên thu hẹp khoảng trống và áp sát Sano trước khi tiền vệ này tung cú sút, ngôi sao của Arsenal lại lựa chọn lùi sâu về phía khung thành. Quyết định đó vô tình tạo thêm không gian để đối phương thoải mái dứt điểm, đánh bại thủ môn Alisson.

Những lựa chọn sai lầm của các hậu vệ Brazil khiến đại diện Nam Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trước Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc Casemiro phải nhận thẻ vàng cũng khiến tiền vệ này gặp nhiều hạn chế trong các pha tranh chấp và trở thành điểm mà các cầu thủ Nhật Bản có thể khai thác trong phần còn lại của trận đấu.

Dù vậy, Brazil bùng nổ sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Casemiro "đoái công chuộc lỗi" bằng bàn thắng gỡ hoà 1-1. Đến những phút bù giờ của hiệp 2, Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Brazil.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.