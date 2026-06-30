Thảm hoạ tuyển Đức

Báo Đức gọi thất bại trước Paraguay là thảm họa mới, khi đội bóng của Julian Nagelsmann rời World Cup 2026 trong sự bế tắc khó bào chữa.

Tuyển Đức dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026 sau thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu.

Tuyển Đức khép lại World Cup 2026 theo cách cay đắng. Họ hòa Paraguay 1-1 sau 120 phút, trước khi thua 3-4 trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội sáng 30/6. Một thất bại có thể được nhớ đến bởi khoảnh khắc nghiệt ngã từ cự ly 11 m, nhưng với truyền thông Đức, vấn đề không nằm ở loạt sút cuối cùng.

Báo Đức nhìn thất bại này như một cơn ác mộng mới của nền bóng đá từng quen với vị thế ứng viên vô địch. WELT gọi đây là “thảm họa World Cup tiếp theo”, trong khi BILD dùng cụm từ nặng nề hơn: “cơn ác mộng bóng đá Đức mới”. Sau các cú ngã ở World Cup 2018 và 2022, việc dừng bước ngay trận knock-out đầu tiên tại World Cup 2026 khiến nỗi thất vọng càng lớn.

Điều khiến báo Đức thất vọng không chỉ là kết quả. Đội bóng của Julian Nagelsmann có nhiều thời lượng kiểm soát bóng hơn, nhưng lại thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng và thiếu sức sát thương. Đức cầm bóng, chuyền bóng, đẩy đội hình lên, nhưng không tạo được cảm giác họ thật sự biết cách phá vỡ hàng thủ Paraguay.

BILD mô tả màn trình diễn của Đức là chậm, nhàm chán và uể oải. Đó là những từ ngữ nặng, nhưng không quá xa thực tế trận đấu. Trước một Paraguay phòng ngự lùi sâu, tranh chấp quyết liệt và chấp nhận kéo trận đấu vào thế giằng co, Đức không tìm ra lời giải đủ sắc. Họ thiếu những pha tăng tốc ở trung lộ, thiếu đường chuyền mở khóa và thiếu một cầu thủ đủ khả năng thay đổi nhịp trận đấu đúng lúc.

Julian Nagelsmann đối mặt nhiều chỉ trích khi Đức chơi bế tắc và thiếu ý tưởng trước Paraguay.

Quyết định nhân sự của Nagelsmann cũng bị soi kỹ. Việc để Jamal Musiala dự bị và trao suất đá chính cho Deniz Undav không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Undav gần như mất hút trong hiệp một, không tạo được sự kết nối rõ ràng với Kai Havertz hay các vệ tinh xung quanh. Khi Musiala được tung vào sân, Đức có thêm chút sáng tạo, nhưng chừng đó là không đủ để xoay hẳn cục diện.

Trận đấu cũng để lại tranh cãi lớn về VAR. Jonathan Tah đưa bóng vào lưới Paraguay trong hiệp phụ, nhưng bàn thắng bị hủy sau khi trọng tài tham khảo VAR. Một số bình luận tại Đức cho rằng quyết định này sai và khiến đội nhà mất cơ hội định đoạt trận đấu trước loạt luân lưu.

Tuy nhiên, báo Đức không để VAR trở thành tấm bình phong che lấp vấn đề. Một bàn thắng bị từ chối có thể tạo ra cảm giác bất công. Nhưng nó không thể giải thích trọn vẹn 120 phút thiếu sắc bén của đội tuyển Đức. Trước Paraguay, Đức có đủ thời gian để thắng trận. Họ chỉ không đủ hay để làm điều đó.

Đó mới là chi tiết đau nhất. Đức không thua vì bị áp đảo. Đức thua vì bất lực trong việc biến quyền kiểm soát thành ưu thế thật sự. Họ có bóng, nhưng thiếu đột biến. Họ có những cầu thủ chất lượng, nhưng thiếu sự liền mạch. Họ có một HLV được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới, nhưng những lựa chọn của Nagelsmann lại không giúp đội bóng thoát khỏi căn bệnh cũ.

Paraguay không cần chơi đẹp để thắng. Họ cần kỷ luật, sức mạnh tranh chấp và sự lạnh lùng trên chấm luân lưu. Đức, ngược lại, cần nhiều hơn thế nhưng không tìm thấy. Khi trận đấu bị kéo vào loạt sút cân não, đội bóng Nam Mỹ là những người bản lĩnh hơn.

Thất bại này vì thế không chỉ là một cú sốc về tỷ số. Nó là lời nhắc rằng tuyển Đức vẫn chưa thật sự thoát khỏi chu kỳ bất ổn sau năm 2014. Những thay đổi về HLV, thế hệ cầu thủ và cách tiếp cận chưa tạo ra một đội bóng đủ ổn định ở sân khấu lớn.

World Cup 2026 khép lại với Đức trong tiếng thở dài. VAR có thể là vết gợn lớn. Loạt luân lưu có thể là bi kịch cuối cùng. Nhưng thứ khiến báo Đức đau hơn cả là cảm giác quen thuộc: đội nhà lại rời giải trong một trận đấu mà họ cầm bóng nhiều, nhưng không biết cách thắng.