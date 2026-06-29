Vì sao Nmecha sẽ quyết định số phận tuyển Đức?

Với thể chất vượt trội cùng lối chơi hiện đại, Felix Nmecha có thể là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển Đức đánh bại Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Nmecha gây ấn tượng ở hàng tiền vệ tuyển Đức tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Mỗi kỳ World Cup luôn là sân khấu để những ngôi sao khẳng định bản lĩnh và ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Nmecha chính là cái tên đang định nghĩa lại sức mạnh của tuyến giữa tuyển Đức.

Từ một cái tên giàu tiềm năng tại Bundesliga, tiền vệ thuộc biên chế Borussia Dortmund vụt sáng thành một "đầu tàu" thực thụ, người mang trọng trách dẫn dắt lối chơi của thầy trò Julian Nagelsmann trong trận chiến sinh tử với Paraguay tại vòng 32 đội, diễn ra vào 3h30 sáng 30/6.

Vậy tại sao Nmecha lại là người nắm giữ chìa khóa định đoạt số phận trận đấu này?

Đầu tiên phải kể đến thể chất vượt trội, thứ vũ khí giúp anh giải mã lối chơi giàu thể lực và quyết liệt của các đội bóng Nam Mỹ. Với chiều cao 1,90 mét và cơ bắp vạm vỡ, Nmecha không khác gì một "quái vật" ở khu trung tuyến.

Anh sở hữu hồ sơ kỹ thuật hiếm có, vừa có sức mạnh để thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, vừa có sự khéo léo để né tránh va chạm và thoát pressing một cách thanh thoát. Cầu thủ này sở hữu nhiều nét tương đồng với Jude Bellingham nhờ khả năng độc lập tác chiến và phá vỡ hàng phòng ngự đối phương chỉ bằng một nhịp xử lý bóng đầy cảm hứng.

Chạm trán một Paraguay nổi tiếng với lối đá kỷ luật, lùi sâu và không ngại va chạm, sự năng động của một tiền vệ "box-to-box" như Nmecha sẽ là lời giải duy nhất.

Nmecha có thể giúp tuyển Đức áp đảo Paraguay. Ảnh: Reuters

Cầu thủ thuộc biên chế Borussia Dortmund không chỉ đơn thuần tham gia phòng ngự mà có thể trở thành người xây dựng lối chơi, thúc đẩy đội hình tiến về phía trước và bất ngờ xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo ảo.

Khả năng căn thời điểm để thực hiện các pha băng cắt từ tuyến hai của Nmecha là cực kỳ ấn tượng, biến anh thành mối đe dọa thường trực khi các tiền đạo mục tiêu bị phong tỏa chặt chẽ.

Đặc biệt, trong một trận đấu knock-out thường xuyên bị xé lẻ bởi các pha phạm lỗi, khả năng không chiến của Nmecha sẽ trở thành điểm mạnh đáng lưu tâm. Đây sẽ là điểm nổ quan trọng trong các tình huống cố định hoặc những quả tạt từ biên, kịch bản dễ xảy ra khi tuyển Đức cần một sự đột biến trước hàng thủ dày đặc của đối phương.

Sự toàn diện của Nmecha, từ khâu thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ đến dứt điểm ghi bàn, mang lại cho "Die Mannschaft" một sự cân bằng hoàn hảo. Anh chính là mẫu cầu thủ sinh ra để dành cho những trận cầu nghẹt thở, nơi bản lĩnh và đẳng cấp cá nhân được đặt lên bàn cân.

Người hâm mộ Đức có quyền tin rằng, với một Nmecha đang ở độ chín của sự nghiệp, Paraguay sẽ không còn là vật cản quá lớn trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

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