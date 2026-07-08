Khoảnh khắc bị truyền hình bỏ lỡ: HLV Ai Cập gây chiến với Scaloni

HLV Hossam Hassan bị một người dùng điện thoại ghi hình cảnh lao đến gây hấn với Lionel Scaloni sau khi Ai Cập đánh rơi tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Camera điện thoại của khán giả quay lại cảnh căn thẳng của HLV tuyển Ai Cập với Scaloni.

Rạng sáng 8/7, thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khiến Ai Cập lỡ cơ hội tạo nên lịch sử, mà còn kéo theo những hình ảnh căng thẳng sau tiếng còi mãn cuộc.

Nhân vật gây chú ý là HLV Hossam Hassan với hàng loạt phản ứng quyết liệt hướng về phía đối thủ, trọng tài, ban tổ chức và cả một phóng viên ảnh.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi Lionel Scaloni đang một mình tiến về phòng thay đồ, Hossam Hassan bất ngờ đổi hướng, tiến sát và lớn tiếng về phía HLV Argentina.

Scaloni vẫn bước đi bình thản, không đáp trả, nhưng HLV Ai Cập tiếp tục bám theo và liên tục nói điều gì đó với thái độ gay gắt.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng khi những người có mặt phải nhanh chóng đứng giữa hai HLV để ngăn mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đoạn video kết thúc ngay thời điểm hai người ở khoảng cách rất gần, khiến diễn biến sau đó không được ghi lại. Tuy nhiên, cả Scaloni lẫn Hossam Hassan đều xuất hiện bình thường sau trận và không xảy ra xô xát.

HLV Hossam Hassan gây hấn với phóng viên ảnh, ban tổ chức và cả HLV Scaloni trên đường hầm rời sân.

Đây không phải lần duy nhất HLV Hossam Hassan gây tranh cãi trong trận đấu. Trước đó, ông nhiều lần phản ứng với các quyết định của trọng tài, thực hiện động tác làm dấu X trên cao nhưng không không được hồi đáp.

Sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Argentina, khu kỹ thuật Ai Cập cũng trở nên hỗn loạn khi một trợ lý bị truất quyền chỉ đạo vì lao vào sân khiêu khích Alexis Mac Allister. Ngay cả Lionel Messi cũng bị em trai kiêm trợ lý của Hossam Hassan lớn tiếng và có cử chỉ thiếu thiện chí khi tiến đến hòa giải.

Cơn giận của chiến lược gia Ai Cập chưa dừng lại ở đó. Trong buổi họp báo sau trận, ông tiếp tục chỉ trích trọng tài, FIFA và đưa ra tuyên bố gây sốc khi cho rằng cuộc đối đầu với Argentina là "một trận đấu đã được sắp đặt".

Những phát biểu cùng hành động của Hossam Hassan đang tạo nên làn sóng tranh luận sau một trong những trận đấu kịch tính nhất vòng 1/8 World Cup 2026.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.