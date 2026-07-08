Rivaldo gửi thông điệp gây chú ý về Argentina

Huyền thoại bóng đá Brazil, Rivaldo công khai chúc mừng Argentina và dành những lời ngợi khen cho Lionel Messi sau chiến thắng trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Rivaldo khẳng định sự kình địch không ngăn ông dành sự ngưỡng mộ cho Argentina sau màn ngược dòng trước Ai Cập.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ gây tiếng vang trên sân cỏ mà còn nhận được sự thừa nhận từ một biểu tượng của bóng đá Brazil.

Trên trang cá nhân, Rivaldo đăng tải thông điệp chúc mừng thầy trò HLV Lionel Scaloni, đồng thời dành nhiều mỹ từ cho Lionel Messi, người tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Argentina.

"Thật tuyệt vời! Ý chí chiến đấu, khát khao chiến thắng, tinh thần không bỏ cuộc và sự cống hiến của cả tập thể. Đó là điều người hâm mộ mong chờ được chứng kiến ở một kỳ World Cup", cựu tiền vệ Brazil viết trên Instagram.

Rivaldo đặc biệt ấn tượng với Messi, người đang góp mặt ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

"Nói về Leo Messi cũng giống như nói về cơn mưa trên một mặt sân đã ướt. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường. Ở tuổi 39, thi đấu tại kỳ World Cup thứ sáu, Messi vẫn giữ nguyên niềm đam mê với màu áo Argentina. Cậu ấy chiến đấu, xúc động, bật khóc và một lần nữa tạo nên khác biệt", Rivaldo chia sẻ.

Cựu ngôi sao Barcelona khẳng định sự kình địch giữa Brazil và Argentina không ngăn ông ghi nhận một màn trình diễn xứng đáng được tôn vinh.

"Tôi là người Brazil, tôi yêu đất nước mình và sẽ luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia. Sự cạnh tranh là một phần của bóng đá, nhưng tôi cũng biết cách ghi nhận và ngưỡng mộ một trận đấu hay cùng một đội bóng đã cống hiến tất cả trên sân. Những trận đấu như thế này nâng tầm bóng đá và xứng đáng với World Cup. Xin chúc mừng Argentina đã giành quyền đi tiếp."

Messi vẫn là nguồn cảm hứng của Argentina.



Ngoài bài đăng trên Instagram, Rivaldo cũng chia sẻ thông điệp tương tự trên tài khoản X. Dù ngắn gọn hơn, cựu danh thủ 53 tuổi vẫn nhấn mạnh tinh thần thi đấu của Argentina là điều khiến ông ấn tượng nhất.

Thông điệp của Rivaldo được đăng tải chỉ một ngày sau khi Brazil chính thức dừng bước tại World Cup 2026. Trước đó, nhà vô địch World Cup 2002 đã bày tỏ sự tiếc nuối khi "Selecao" bị loại sớm hơn kỳ vọng.

Theo Rivaldo, Brazil có đủ chất lượng để tiến xa hơn, nhưng đội bóng đã nhập cuộc với tâm lý quá dè dặt trước Na Uy. Ông cũng cho rằng Vinicius Junior nên là người thực hiện quả phạt đền của đội tuyển, trong khi Neymar xứng đáng được trao nhiều thời gian thi đấu hơn.

Dù vậy, Rivaldo kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Ông nhấn mạnh lịch sử bóng đá Brazil luôn gắn liền với những lần vượt qua thất bại để trở lại mạnh mẽ hơn, đồng thời bày tỏ niềm tin "Selecao" sẽ sớm tìm lại vị thế của mình trên đấu trường quốc tế.