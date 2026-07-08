Ăn mừng trước mặt Messi, cầu thủ Ai Cập trả giá đắt

Tiền vệ Emam Ashour của Ai Cập trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau trận thua 2-3 trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 8/7.

Khoảnh khắc tranh cãi của Ashour trước mặt Messi. Ảnh: Reuters.

Trong hiệp một trên sân Atlanta (Mỹ), Ai Cập gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy tự tin. Đội bóng của HLV Hossam Hassan tận dụng hiệu quả những pha phản công sắc bén để vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Yasser Ibrahim.

Sau bàn thắng mở tỷ số, máy quay ghi lại khoảnh khắc Emam Ashour ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội. Ở một góc quay khác, tiền vệ của Ai Cập ăn mừng ngay gần Lionel Messi, người đang trở lại vạch giữa sân để chuẩn bị cho trận đấu tiếp tục.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều trong hiệp hai. Dù Ai Cập có thêm bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-0, Messi và các đồng đội vẫn tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Riêng M10 đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp Argentina thoát hiểm ngoạn mục trong thời gian thi đấu chính thức.

Messi tạo khác biệt trước Ai Cập. Ảnh: Reuters.

Ngay sau trận đấu, hình ảnh Ashour ăn mừng trước mặt Messi được nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ trở lại. Không ít CĐV cho rằng tiền vệ của Ai Cập và các đồng đội đã ăn mừng quá sớm, trong khi trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian và đối thủ bên kia chiến tuyến sở hữu một cầu thủ đẳng cấp như Messi.

"Ashour quên rằng Argentina vẫn còn Messi trong đội hình", một CĐV bình luận. Một tài khoản khác viết: "Đừng vui mừng quá sớm khi đối đầu với Messi, và Ashour hẳn đã rút ra bài học nhớ đời".

Màn trình diễn của Ashour cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong 45 phút có mặt trên sân, tiền vệ này không ghi bàn, không kiến tạo, không tạo ra cơ hội nào và cũng không có pha rê bóng thành công. Ashour đạt tỷ lệ chuyền chính xác 78%, với 18 đường chuyền đúng địa chỉ sau 23 lần thực hiện trước khi rời sân.

Ashour là một trong những điểm sáng của Ai Cập tại World Cup 2026. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp, tiền vệ này không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn.

Khoảnh khắc Messi khóc Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.