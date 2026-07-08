Khoảnh khắc World Cup: Nước mắt Messi

5.

Trọng tài Francois Letexier cũng gây tranh cãi ở trận này khi dùng VAR hủy bàn nâng tỷ số 2-0 của Ai Cập phút 60 vì ông cho rằng Marwan Ateya đã phạm lỗi với Lisandro Martinez. Sau trận, nhiều cầu thủ bên phía đại diện châu Phi và huấn luyện viên Hossam Hassan không ngần ngại chỉ trích các quyết định của "vua áo đen".