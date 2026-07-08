Khoảnh khắc World Cup: Nước mắt Messi

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 23h ngày 7/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, dù là đội bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Argentina, Ai Cập cùng lối chơi phòng ngự phản công khoa học bất ngờ vươn lên dẫn "Albiceleste" với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Yasser Ibrahim và Mostafa (25') và Zico (67').
Đáng chú ý, ở phút 19, Nicolas Tagliafico bị phạm lỗi mang về quả phạt đền cho Argentina. Trên chấm 11 m, Messi không thể đánh bại thủ môn Mostafa Shobeir. Đây là lần thứ hai ngôi sao mang áo số 10 sút hỏng penalty tại World Cup 2026, khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup lập kỷ lục buồn này trong cùng một kỳ đại hội.
Bất chấp việc sút hỏng phạt đền, chính Messi là người mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Argentina ở khoảng thời gian cuối hiệp hai. Anh thực hiện đường tạt bóng như đặt để Cristian Romero rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 79. Đến phút 83, chính ngôi sao mang áo số 10 mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho đại diện Nam Mỹ.
Tình huống ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina đến ở phút 90+3. Bắt nguồn từ pha phản công mẫu mực bên cánh phải, Lautaro Martinez tạt bóng thuận lợi để Enzo Fernandez bật cao đánh đầu cận thành, làm tung lưới đại diện châu Phi. Thầy trò Lionel Scaloni sẽ chạm trán Thụy Sĩ vào ngày 12/7 tới tại vòng tứ kết World Cup 2026.
Trọng tài Francois Letexier cũng gây tranh cãi ở trận này khi dùng VAR hủy bàn nâng tỷ số 2-0 của Ai Cập phút 60 vì ông cho rằng Marwan Ateya đã phạm lỗi với Lisandro Martinez. Sau trận, nhiều cầu thủ bên phía đại diện châu Phi và huấn luyện viên Hossam Hassan không ngần ngại chỉ trích các quyết định của "vua áo đen".
Sau trận đấu, Messi không thể kìm được những giọt nước mắt. Dù bỏ lỡ quả phạt đền ngay đầu trận, màn trình diễn của anh vẫn góp công lớn giúp Argentina ngược dòng thành công. Ngôi sao mang áo số 10 bỏ túi 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và 6 lần tạo cơ hội. Anh đạt tỷ lệ chuyền 82%, 5/7 pha rê bóng thành công và có 91 lần chạm bóng (12 lần trong vùng cấm).
Ở trận đấu diễn ra vào khung 3h, Thụy Sĩ và Colombia hòa 0-0 sau 120 phút căng thẳng. Các cầu thủ áo vàng áp đảo trong hiệp phụ với những tình huống ngon ăn như Lucumi đánh đầu dội xà ngang, còn Campaz bỏ lỡ pha đối mặt mười mươi. Sự chắc chắn của thủ môn Kobel giúp Thụy Sĩ trụ vững, kéo trận đấu vào loạt luân lưu đầy may rủi để phân định tấm vé vào tứ kết.
Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu đầy kịch tính. Thủ môn Kobel tỏa sáng khi đẩy được cú sút của Juan Hernandez, còn Davinson Sanchez dứt điểm trúng xà ngang. Dù Manuel Akanji sút hỏng, Ruben Vargas vẫn thực hiện thành công quả đá quyết định để đưa đại diện châu Âu vào tứ kết lần đầu sau 72 năm.
Nỗi thất vọng bao trùm các cầu thủ Colombia sau loạt luân lưu đầy may rủi. Các cầu thủ áo vàng chơi không hề tồi trong 120 phút thi đấu, dẫu vậy, việc non nớt hơn trên chấm 11 m khiến đại diện Nam Mỹ đành ngậm ngùi rời giải.
Luis Diaz bật khóc sau thất bại. Anh thi đấu trọn 120 phút, là ngòi nổ chính của Colombia khi dẫn đầu về số lần tạo cơ hội (3) và dứt điểm (3). Ngôi sao mang áo số 7 đạt tỷ lệ chuyền bóng 81%. Nỗ lực của anh là không đủ để giúp đội nhà đi tiếp.