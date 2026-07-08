LĐBĐ Ai Cập phẫn nộ

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập chính thức lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài sau trận thua ngược 2-3 trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Salah rời World Cup 2026 trong tiếc nuối.

Argentina có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập tại Atlanta, từ chỗ bị dẫn 2-0 bất ngờ thắng ngược 3-2 chỉ trong 11 phút cuối trận, qua đó giành vé vào tứ kết gặp Thụy Sĩ. Nhưng phía sau chiến thắng ấy là hàng loạt tranh cãi về công tác trọng tài khiến người Ai Cập không khỏi ấm ức.

Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Hossam Hassan không giấu được sự bức xúc. Ông cho rằng đội nhà bị từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 một cách oan uổng sau khi VAR can thiệp, đồng thời khẳng định Ai Cập đáng lẽ phải được hưởng phạt đền ở phút bù giờ, ngay trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng cho "Albiceleste".

"Tôi sẽ không bao giờ xem World Cup nữa, vì giải đấu này chẳng có công bằng", ông Hassan nói, đồng thời không ngần ngại chất vấn các quyết định của trọng tài người Pháp Francois Letexier. Vị chiến lược gia còn ngầm ám chỉ có sức ép từ phía Argentina tác động lên người cầm cân nảy mực.

Không dừng lại ở phát ngôn của HLV trưởng, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) ra thông cáo chính thức ngay trong ngày 8/7. Cơ quan này khẳng định nhiều tình huống then chốt trong trận đấu đã "dấy lên những lo ngại nghiêm trọng" về tính nhất quán và công bằng của các quyết định trọng tài - những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

EFA cũng dẫn ý kiến của giới chuyên môn trong và ngoài nước, cho rằng đây là những tình huống gây tranh cãi và có tác động lớn đến kết quả chung cuộc. Liên đoàn này nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ vững tính liêm chính, công bằng và minh bạch trong công tác trọng tài, đặc biệt ở một sân chơi tầm cỡ như World Cup. Tính đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước làn sóng chỉ trích này.

Đáng chú ý, ngay cả giới chuyên môn trung lập cũng lên tiếng ủng hộ phần nào bức xúc của Ai Cập. Graham Scott, cựu trọng tài kỳ cựu của Premier League, phân tích rằng quyết định từ chối bàn thắng của Ai Cập ở phút 67 là sai. Theo ông, pha va chạm dẫn đến tình huống ghi bàn chỉ là tiếp xúc bình thường trong bóng đá, không đủ yếu tố cấu thành lỗi.

Ông Scott cũng chỉ ra rằng tình huống này diễn ra cách khung thành rất xa, thời điểm đó Argentina còn đủ người và đủ thời gian để lui về phòng ngự. Theo ông, việc VAR can thiệp hủy bàn trong trường hợp này là một sự "can thiệp quá đà", vượt xa nguyên tắc chỉ sửa những sai lầm rõ ràng mà công nghệ này được thiết kế để phục vụ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cho rằng quyết định từ chối phạt đền cho Ai Cập trong pha va chạm liên quan đến Mohamed Salah trước bàn thắng quyết định của Argentina là chính xác, do mức độ tiếp xúc quá nhẹ để bị thổi phạt. Kết luận cuối cùng của ông: cả hai quyết định gây tranh cãi nhất trận đấu, dù theo hai chiều hướng khác nhau, đều lẽ ra không nên xảy ra theo cách chúng đã diễn ra.