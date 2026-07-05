Tuyển Việt Nam lần đầu dùng cùng lúc 3 cầu thủ nhập tịch

Trong chiến thắng 6-0 trước Siheung FC (K.League 3) chiều 5/7 tại Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik tạo dấu ấn khi trao cơ hội cho ba cầu thủ nhập tịch thi đấu cùng nhóm trụ cột.

3 cầu thủ nhập tịch được HLV Kim Sang Sik thử nghiệm trong chến thắng 6-0 của tuyển Việt Nam. Ảnh: Nhật Đoàn

Đúng với mục tiêu rà soát lực lượng, HLV Kim Sang-sik chia đội hình thành hai nhóm, mỗi nhóm thi đấu một hiệp nhằm tối đa hóa cơ hội thể hiện cho các cầu thủ. Điểm nhấn nằm ở hiệp hai khi bộ ba cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được xếp đá cùng dàn nhân sự chủ lực.

Ngay phút thứ 2, Việt Cường mở tỷ số bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt vào góc cao khung thành. Bàn thắng sớm giúp đội tuyển chơi thanh thoát hơn với những pha phối hợp mạch lạc. Đến phút 31, Hai Long nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm kỹ thuật sau tình huống triển khai bài bản. Chỉ tám phút sau, tiền vệ này hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành từ đường kiến tạo của Việt Cường, khép lại hiệp một với lợi thế 3-0.

Sang hiệp hai, toàn bộ đội hình được thay mới, mở ra cơ hội cho các thử nghiệm. Những điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, Đỗ Hoàng Hên ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong vùng cấm. Bốn phút sau, Nguyễn Xuân Son có pha bứt tốc ấn tượng trước khi kiến tạo để Hoàng Hên hoàn tất cú đúp, đưa cách biệt lên 5-0.

Tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép trong phần còn lại của trận đấu. Đình Bắc một lần đưa bóng trúng cột dọc ở phút 61, trong khi Tiến Anh và Văn Vĩ liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Đến phút 83, Đình Bắc bứt tốc vượt qua hậu vệ trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0.

Bên cạnh kết quả, điều quan trọng với ban huấn luyện là những tín hiệu tích cực từ các phương án nhân sự. Nhóm cầu thủ nhập tịch cho thấy khả năng hòa nhập và thích nghi nhanh khi được đặt trong hệ thống cùng các trụ cột, qua đó mở ra thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon và có trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K.League 2) vào ngày 8/7. Đây là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp đội tuyển hoàn thiện các phương án chuyên môn trước thềm ASEAN Cup 2026.