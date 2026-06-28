Việt kiều Khoa Ngô bị loại khỏi tuyển Việt Nam là ai?

Khoa Ngô là một trong những cầu thủ Việt kiều thể hiện tốt nhất sau khi tới Việt Nam chơi bóng mùa vừa qua.

Trưa 27/6, HLV Kim Sang-sik trao đổi với Khoa Ngô về việc buộc phải loại anh khỏi tuyển Việt Nam do không kịp hồi phục chấn thương. Theo các bác sĩ của đội tuyển, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, chân sút 19 tuổi có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khoa Ngô cho biết mình đã trở về Australia. Anh gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại câu lạc bộ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày tập trung vừa qua cùng tuyển Việt Nam, cầu thủ mang áo số 26 không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ dành thời gian hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

"Thật buồn vì chấn thương liên tục của tôi đã làm tôi thất vọng, nhưng mãi mãi biết ơn vì cơ hội này để ở trong số các nhân viên và cầu thủ của đội tuyển quốc gia", Khoa Ngô chia sẻ trên Facebook cá nhân sau khi chia tay tuyển Việt Nam.

Khoa Ngô tiếc nuối vì phải sớm rời tuyển Việt Nam. Ảnh: FB Khoa Ngo.

Người tạo cột mốc lịch sử tại Australia

Khoa Ngô tên đầy đủ là Ngô Đăng Khoa, sinh ngày 30/6/2006 tại thành phố Perth, Australia. Bố mẹ anh đều là người Việt Nam. Anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Perth Glory, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh. Trước đó, Khoa Ngô ăn tập ở các đội bóng địa phương như Joondalup United và PerthRedStar. Theo VPF, Khoa cao 1,65 m và nặng 65 kg.

Ngày 21/4/2024, khi chưa bước sang tuổi 18, Khoa Ngô ra mắt chuyên nghiệp trong màu áo Perth Glory khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 3-4 trước Western United tại A-League (giải chuyên nghiệp cấp cao nhất của bóng đá Australia). Ngày 2/1/2026, Khoa Ngô trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi bàn khi xé lưới Melbourne Victory. Đây cũng là bàn đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của chàng trai sinh năm 2006.

"Khoa Ngô luôn mang lại sự phấn khích cho đồng đội và người hâm mộ. Cậu ta tuy nhỏ bé nhưng rất dễ mến, dũng cảm, mạnh mẽ và không ngại đối đầu với các cầu thủ khác. Khoa Ngô có thể chơi ở hai cánh hoặc vị trí tiền đạo cắm. Tương tự các cầu thủ trưởng thành từ học viện, cậu ấy rất tài năng, khao khát khẳng định mình ở A-League và hơn thế nữa", Giám đốc bóng đá Perth Glory, Stan Lazaridis, ca ngợi cầu thủ mang áo số 26.

Ấn tượng tại Việt Nam

Hai ngày sau, CLB Công an TP.HCM thông báo mượn thành công Khoa Ngô đến hết mùa 2025/26. Trong lần đầu tiên về quê mẹ chơi bóng, không có nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới và hòa nhập đồng đội mới, nhưng Khoa Ngô vẫn gây để lại dấu ấn khi ghi 3 bàn, có 1 kiến tạo sau 11 lần ra sân tại V.League. Đây là màn trình diễn rất tích cực và đáng khen với một cầu thủ 20 tuổi.

“Khoa Ngô là cầu thủ có tiềm năng. Trong trận ra mắt, cậu ấy chơi khá thoải mái, tự tin và không bị áp lực tâm lý. Đây là tín hiệu tích cực. Thể lực và khả năng thích nghi với thời tiết, môi trường thi đấu ở Việt Nam là yếu tố cần cải thiện. Nếu được tập luyện đều đặn và có thêm thời gian, tôi tin Khoa Ngô sẽ tiến bộ rõ rệt”, HLV trưởng CLB Công an TP.HCM ở thời điểm Khoa Ngô chơi trận đầu tiên tại V.League, Lê Huỳnh Đức, phát biểu.

Ngày 13/5, cầu thủ sinh năm 2006 nhận quốc tịch Việt Nam và được triệu tập lên đội tuyển một tháng sau đó.

Dù lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, nhưng với tuổi đời rất trẻ và tiềm năng đã thể hiện, Khoa Ngô đang tự mình mở toang cánh cửa đến đội tuyển và U23 Việt Nam.