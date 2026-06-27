Tuyển Việt Nam gạch tên Việt kiều Khoa Ngô

Không kịp hồi phục chấn thương, tiền vệ Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) sẽ không tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Khoa Ngô và Duy Mạnh vắng mặt trong 5 buổi tập của tuyển Việt Nam. Ảnh: FB Khoa Ngo.

Trưa 27/6, HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp trao đổi với Khoa Ngô. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để hậu vệ trẻ này trở về câu lạc bộ, tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương.

Theo các bác sĩ của tuyển Việt Nam, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, chân sút sinh năm 2005 có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Khoa Ngô gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại câu lạc bộ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày tập trung vừa qua cùng đội tuyển, cầu thủ của CLB Công an TP.HCM không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ dành thời gian hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Khoa Ngô sinh năm 2005, có bố là người Australia, mẹ là người Việt Nam. Anh gia nhập CLB Công an TP.HCM từ cuối giai đoạn 1 V.League 2025/26 theo dạng cho mượn từ Perth Glory. Khoa Ngô có 4 pha lập công sau 14 lần ra sân, thành tích rất ấn tượng với một cầu thủ trẻ, mùa đầu chơi tại Việt Nam. Ngày 18/3, Khoa Ngô chính thức có quốc tịch Việt Nam. Anh được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trụ cột của U23 Việt Nam trong các chiến dịch lớn sắp tới.

Việc trở lại câu lạc bộ sẽ giúp Khoa Ngô có điều kiện theo dõi và điều trị chấn thương một cách liên tục, hướng tới mục tiêu sớm bình phục và trở lại thi đấu. Khoa Ngô là một trong ba tân binh lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển vì chấn thương, việc được triệu tập lần này vẫn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển của cầu thủ trẻ mới 19 tuổi này.