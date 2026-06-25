Cựu danh thủ từng đá Ngoại hạng Anh chỉ ký 4 tháng với VFF

HLV Kim Do-heon gia nhập ban huấn luyện tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik, nhưng chỉ ký bản hợp đồng ngắn hạn kéo dài đến tháng 10/2026.

HLV Kim Do-heon xác nhận bản hợp đồng 4 tháng với VFF. Ảnh: Instagram Kim_do_heon_1982.

Trên trang cá nhân, HLV Kim Do-heon xác nhận: “Tôi đã gia nhập tuyển Việt Nam để tham dự ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Mặc dù thời gian không có nhiều, chỉ đến đầu tháng 10, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để đóng góp cho tuyển Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm việc, mang đến cho tuyển Việt Nam thành tích tốt nhất”.

Sự xuất hiện của chiến lược gia người Hàn Quốc ở đợt hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, thay vì một cam kết dài hơi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Kim Do-heon lựa chọn phương án “thử lửa” với quãng thời gian vỏn vẹn 4 tháng.

Theo đó, HLV Kim Do-heon sẽ đồng hành cùng “Những chiến binh sao vàng” trong hai giải đấu quan trọng nhất khu vực. ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ 24/7 đến 26/8, trong khi FIFA ASEAN Cup kéo dài từ 21/6 đến 9/10. Đây cũng là giai đoạn cao điểm của bóng đá Đông Nam Á và tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Vị trợ lý này đã bắt đầu công việc từ ngày 21/6, thay thế vị trí mà HLV Lee Jung-soo để lại. Với quỹ thời gian ngắn, áp lực dành cho Kim Do-heon là không nhỏ khi ông cần nhanh chóng hòa nhập và tạo dấu ấn chuyên môn trong ban huấn luyện.

Ông Kim trở thành phó tướng cho HLV Kim Sang-sik trong 4 tháng. Ảnh: Đức Cường.

Việc ký hợp đồng ngắn hạn cho thấy sự thận trọng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Thay vì đặt cược dài hạn ngay từ đầu, VFF muốn kiểm chứng năng lực cũng như mức độ phù hợp của cựu cầu thủ từng khoác áo West Brom với môi trường bóng đá Việt Nam. Nếu đáp ứng đủ các tiêu chí của VFF, ông Kim có thể tiếp tục gắn bó với tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 và U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2028.

Trước đó, HLV thủ môn Lee Won-jae cũng từng bắt đầu bằng một bản hợp đồng ngắn hạn ở giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Sau khi cùng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam gặt hái thành công, cựu danh thủ Hàn Quốc được ký hợp đồng chính thức vào tháng 3/2025, trước khi tiếp tục được gia hạn đến năm 2027.