Tuyển Việt Nam không đủ quân số trong buổi tập đầu

Chiều 23/6, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 với 25/28 cầu thủ.

Tuyển Việt Nam chỉ có 25/28 cầu thủ ra sân ở buổi tập đầu. Ảnh: Việt Anh.

Ba cái tên phải tập riêng gồm Đỗ Duy Mạnh, Ngô Đăng Khoa và Khuất Văn Khang. Trong đó, Duy Mạnh và Đăng Khoa được ban huấn luyện cho tập phục hồi thể lực ở khách sạn. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, hai cầu thủ này dính chấn thương nhẹ. Trong khi đó, Khuất Văn Khang dù có mặt cùng toàn đội nhưng có dấu hiệu quá tải nên được bố trí tập riêng.

Chia sẻ với truyền thông, thủ môn Lê Giang Patrik cho biết: “Tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn. Một số cầu thủ chỉ bị chấn thương nhẹ hoặc quá tải sau mùa giải, họ cần thêm thời gian để hồi phục”.

Bên cạnh đó, thủ thành sinh năm 1992 bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào sau 3 năm chờ đợi để được khoác áo tuyển Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM xúc động chia sẻ: “Chúng tôi mới hội quân từ hôm qua nên tôi chưa biết nhiều đồng đội. Nhưng tôi rất vui khi được gặp mọi người. Toàn đội sẽ nỗ lực tối đa trong 2 tuần tới trước khi sang Hàn Quốc tập huấn. Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026”.

Thủ môn Lê Giang Patrik hạnh phúc sau 3 năm chờ đợi được khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Anh.

Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia nói tiếp: “Không khí ở đội rất tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ đều chào đón tôi rất nhiệt tình. Tôi thật sự biết ơn khi có mặt ở đây và sẽ cố gắng hết mình vì đội tuyển cũng như người hâm mộ Việt Nam”.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian này, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến có 3 trận giao hữu nhằm kiểm tra lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển trở về nước để đá trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7. Đây được xem là màn chạy đà quan trọng trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Timor-Leste tại ASEAN Cup 2026 vào ngày 24/7.