Phản ứng của Patrik Lê Giang khi Nguyễn Filip vắng mặt

Thủ môn Patrik Lê Giang gửi lời động viên tới Nguyễn Filip khi người bạn thân không góp mặt trong đợt hội quân của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Patrik Lê Giang gửi lời chúc tới Nguyễn Filip cùng CLB Công an Hà Nội sẽ có kết quả tốt tại vòng play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite. Ảnh: Kiều Oanh.

“Filip không có mặt ở đây, nhưng anh ấy là bạn của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn ở CH Czech. Quyết định đó thuộc về HLV. Đây là bóng đá chuyên nghiệp. Anh ấy phải tập trung cho câu lạc bộ của mình vì họ đang có một giải đấu rất quan trọng. Họ sẽ thi đấu tại AFC Champions League Elite. Đó là một giải đấu lớn”, Patrik Lê Giang chia sẻ với Tri Thức - Znews trong ngày đầu hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Thực tế, việc Nguyễn Filip vắng mặt đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB Công an Hà Nội thống nhất từ trước. Thủ môn sinh năm 1992 sẽ ở lại CLB để chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite 2026/27. Bên cạnh Filip, Cao Pendant Quang Vinh cũng là trường hợp đáng tiếc không thể góp mặt.

Dù vậy, Patrik vẫn dành lời chúc tốt đẹp tới người đồng đội thân thiết: “Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Trước đó, Nguyễn Filip cũng lên tiếng trên trang cá nhân: “Luôn là một vinh dự lớn đối với tôi khi được đại diện cho Việt Nam, đặc biệt là tại một giải đấu quan trọng như ASEAN Cup. Tuy nhiên, sau khi có sự thống nhất giữa câu lạc bộ và VFF, tôi sẽ ở lại câu lạc bộ để cùng đội bóng nỗ lực cạnh tranh cho tấm vé dự AFC Champions League Elite”.

Về phần mình, Patrik Lê Giang vừa chính thức trở thành công dân Việt Nam hôm 13/5 và lập tức được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Trong lần đầu lên tuyển, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào.

Anh nói bằng tiếng Việt: “Tôi rất vui và rất tự hào khi có thể nói tiếng Việt. Tôi vẫn đang cố gắng. Trước hết, tôi rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở đây. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn ba năm rồi. Đây là giấc mơ của tôi ngay từ ngày đầu tiên khi đến Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng để được trao cơ hội ra sân”.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 23/6, khởi động quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.