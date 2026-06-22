Tuyển Việt Nam có trợ lý từng chơi ở Ngoại hạng Anh

Cựu cầu thủ từng chơi tại Ngoại hạng Anh Kim Do Heon sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam trong đợt hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Do-heon, cựu cầu thủ của West Brom ở Ngoại hạng Anh, làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik. Ảnh: West Brom.

Sáng 22/6, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. HLV Kim Do-heon, cựu cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh, cũng trở thành “tân binh” trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển.

Khi còn thi đấu, HLV Kim Do-heon từng khoác áo West Brom mùa 2008/09 và có 25 lần ra sân. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ từng là cái tên nổi bật của K.League khi khoác áo Suwon, Seongnam FC và Police FC, đồng thời có 4 mùa liên tiếp góp mặt trong đội hình tiêu biểu giai đoạn 2004-2007.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cựu danh thủ sinh năm 1982 có 62 lần ra sân và ghi 12 bàn cho tuyển Hàn Quốc trước khi giải nghệ năm 2019. Sau đó, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng làm việc tại CLB Chengdu Rongcheng (Trung Quốc). Năm 2023, HLV Kim Do-heon tạm quyền dẫn dắt tạm quyền Jeonbuk Hyundai Motors. Ông giúp đội bóng giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận, qua đó thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Thành tích này giúp ông được bổ nhiệm chính thức vào năm 2024. Tuy nhiên, khi tiếp quản Jeonbuk trong bối cảnh đội bóng khủng hoảng, ông không thể xoay chuyển tình hình và sớm chia tay sau chưa đầy một mùa giải.

HLV Kim Do-heon cũng là một trong những thành viên có mặt sớm nhất tại đợt hội quân lần này khi đã hội quân cùng đội từ tối 21/6. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp ban huấn luyện tuyển Việt Nam tăng cường chất lượng chuyên môn, đặc biệt trong việc xây dựng lối chơi hiện đại.

Cũng trong ngày hội quân, tân binh Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) tỏ ra hào hứng trong lần đầu được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình cho biết anh rất vui và tự hào khi có cơ hội khoác áo đội tuyển, đồng thời mong chờ những buổi tập đầu tiên. Tài Lộc cũng đánh giá cao sự hỗ trợ từ các cầu thủ gốc Brazil như Hoàng Hên hay Xuân Son trong quá trình hòa nhập. Dù mới chỉ biết một chút tiếng Việt, anh khẳng định sẽ nỗ lực để thích nghi và cống hiến.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 23/6. Toàn đội sau đó lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7, trước khi trở về thi đấu giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên. Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24/7.